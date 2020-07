Da lunedì mail per segnalazioni danni dopo alluvione Maltempo. Bomba d'acqua e tromba d'aria nel catanese, sub pompieri in azione Prosegue l'allerta in Sicilia fino alle 24 di domani, domenica 19. Previste precipitazioni a carattere temporalesco anche sul Lazio e Sud Sardegna

Condividi

📅 Domenica #19luglio

🔔 #allertaGIALLA in Calabria e Sicilia.

Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta meteo-idro sul tuo territorio 👉 https://t.co/PID7mUADdG#protezionecivile pic.twitter.com/jwEfo7Sk9I — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) July 18, 2020

Una bomba d'acqua si è abbattuta nel Catanese tra Ramacca e Scordia. La zona è stata anche attraversata da una tromba d'aria. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno soccorso un'auto travolta dall'acqua in una discesa. A Scordia il vento ha scoperchiato una casa di riposo: gli anziani sono stati messi in salvo dal personale della struttura.Resta dunque nella morsa del maltempo la Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 di domani. Il livello di allerta su tutta l'Isola per oggi è giallo ('attenzione'). "Persistono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco - si legge nel bollettino -, specie sui settori centro-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento". Per la giornata di domani il livello di allerta previsto per Palermo è di colore verde ('generica vigilanza').Intanto dopo la bomba d'acqua che mercoledì scorso ha colpito il capoluogo siciliano da lunedì sarà attiva l'email: alluvione15luglio@comune.palermo.it per la segnalazione dei danni. "Le segnalazioni serviranno unicamente per la costituzione del dossier per la richiesta dello stato di calamità naturale da presentare a Stato e Regione", spiegano dal Comune di Palermo.Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi e per le successive sei ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori meridionali con quantitativi cumulati da deboli a moderati; precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore tirrenico centrale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Il Centro Funzionale Regionale, dopo la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità, ha diffuso il bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad "adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".Maltempo in arrivo nel sud Sardegna. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico e temporali sulle aree del Flumendosa-Flumineddu, Iglesiente e Campidano. L'allerta è scattata dalle 14 di oggi, e sino alle 21.Nuvole consistenti dunque su Sardegna e Lazio, con rovesci e temporali associati, mentre sulle regioni meridionali il tempo sarà a tratti instabile con temporali a carattere sparso, possibili anche tra frusinate, aquilano e isernino. Temperature minime in calo su Umbria e Toscana, in tenue rialzo sulla Sardegna. Massime in calo su Umbria e sull'Isola, senza variazioni di rilievo altrove. Venti deboli settentrionali. Molto mossi Mare e Canale di Sardegna. Sul resto delle regioni il sole sarà più prevalente.Si registrano molte nubi anche su Piemonte e Liguria con piovaschi. Molte nuvole compatte sulle aree alpine e prealpine, con qualche rovescio o temporale. Migliora da questa sera. Qualche nube sul resto del Nord. Temperature minime in diminuzione su Alpi e Prealpi, e Appennino settentrionale, senza variazioni di rilievo altrove. Massime in calo su Piemonte, Liguria e Lombardia, in aumento su Pianura veneta ed Emilia Romagna. Venti deboli orientali sulla Pianura padana e variabili sul resto del Nord. Mosso l'Adriatico.