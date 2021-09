Forte nubifragio ha colpito la fascia ionica Smottamenti, automobilisti in difficoltà: oltre 50 gli interventi dei Vigili del fuoco in Calabria Nel capoluogo calabrese dove la pioggia ha insistito per ore i maggiori disagi si sono vissuti nel quartiere marinaro con strade diventate fiumi e tombini saltati

#Maltempo sulla costa jonica: 50 #vigilidelfuoco impegnati dal pomeriggio in provincia di #Catanzaro per allagamenti e danni d’acqua, in particolare nei comuni di Davoli, Soverato, Badolato, Guardavalle e Borgia. Nessuna persona coinvolta [#11settembre 19:00] pic.twitter.com/bXEBcmfrLq — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 11, 2021

Sono andati avanti ininterrottamente per tutta la notte gli interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro e dei vari distaccamenti territoriali a seguito del nubifragio che nel pomeriggio di ieri si è abbattuto su gran parte del territorio e in particolare lungo la fascia ionica da Catanzaro lido a Borgia, Soverato, Davoli, Badolato e Guardavalle.Oltre cinquanta gli interventi effettuati per automobilisti in difficoltà, allagamenti diffusi, smottamenti e danni provocati dal fango ai piani terreni degli edifici e dalle infiltrazioni di acqua in genere. La pioggia è caduta copiosa anche su tutto il versante ionico crotonese. In mattinata, anche se il cielo rimane a tratti nuvoloso, la situazione meteo appare in miglioramento.Nel capoluogo calabrese dove la pioggia ha insistito per ore i maggiori disagi si sono vissuti nel quartiere marinaro con strade diventate fiumi e tombini saltati. In città e a Crotone, anche in ragione dell'allerta di codice rosso diramata dalla Protezione civile regionale, sono stati attivati fino alla mezzanotte gli organismi di controllo e di coordinamento (Coc e Ccs) per eventuali attività di soccorso. Non sono state segnalate comunque criticità rilevanti e danni alle persone.