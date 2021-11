Maltempo Sole ma freddo al Nord, pioggia nel weekend al centro-sud Poppea flagella il centro-sud, sospeso il traffico marittimo con le isole minori nel golfo di Napoli, frane nel casertano. Forti piogge anche su Toscana e Lazio. Allagamenti nell'oristanese

Il ciclone Poppea non molla la presa e non lo farà almeno fino a domani, continuando a influenzare il tempo sulle regioni centrali e su quelle meridionali con il suo carico di pioggia e burrasche di vento; nel frattempo, la situazione è destinata a migliorare sensibilmente al Nord.Secondo gli esperti oggi sarà una giornata votata ad una maggior tranquillità atmosferica, ma con alcune insidie: nel corso della mattinata residui rovesci bagneranno ancora una volta l'alto Veneto e il Friuli Venezia Giulia, con nevicate sui rispettivi settori alpini sopra i 1000 metri di quota. Uno scenario simile si verificherà anche sulle regioni centrali, con piogge sulla Toscana, sull'Umbria e poi su Lazio, Abruzzo e Campania. Domani, fatta eccezione per il Nord, la Toscana e le Marche, dove il tempo si manterrà più asciutto ma via via più freddo, il maltempo sarà protagonista ancora una volta sul resto del Centro e al Sud: piogge battenti, temporali e venti di burrasca insisteranno su queste zone per tutta la giornata.Nel dettaglio Giovedì 4: al Nord, residui piovaschi tra Veneto e Friuli, sole altrove. Al Centro: piogge alternate a schiarite su Toscana, Umbria, Lazio.Al Sud: piogge deboli sulla Campania, sul resto delle regioni tutto sole. Venerdì 5: al Nord, alternanza tra nubi e schiarite, ma senza piogge. Al Centro: diffusa instabilità sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna. Al Sud, precipitazioni a carattere sparso, più intense sui settori peninsulari. Sabato 6: al Nord, cielo in prevalenza sereno al Nordovest, a tratti coperto al Nordest, ma senza piogge. Al Centro: cielo coperto, con precipitazioni a carattere sparso. Sulla Sardegna, diffusa instabilità. Al Sud: piogge moderate sulle regioni peninsulari, meno intense sulla Sicilia.È stata una notte di maltempo e di disagi dovuti al forte vento e alla pioggia nell'area della provincia Pisa. I danni maggiori nel comune di Palaia e nel territorio di San Miniato dove, questa notte, è stato necessario evacuare tre edifici in zona La Scala a causa del vento che aveva scoperchiato i tetti delle tre abitazioni. Numerosi gli alberi caduti in strada o su tetti delle auto. Anche a Palaia, in piazza della repubblica, sono stati parzialmente dichiarati inagibili due edifici, anch'essi con danni seri al tetto. A Volterra i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere invece una statua che, caduta dal piedistallo, ostruiva una strada.In Alto Adige è in atto una fitta nevicata tra Vipiteno ed il confine di Stato del passo del Brennero. Le corsie dell'autostrada A22 sono parzialmente innevate e sono in azione i mezzi spartineve. Nel frattempo è stato definitivamente chiuso il passo dello Stelvio. Il transito attraverso l'importante valico tra la provincia di Bolzano e quella di Sondrio non sarà possibile fino alla primavera prossima. Chiusura invernale anche per il passo Rombo tra Italia ed Austria nella zona di Merano. Da venerdì mattina chiusura invernale per il passo Stalle.Strade allagate e rami sulla carreggiata a Roma a causa del maltempo. Sono oltre un centinaio gli interventi della polizia locale di Roma Capitale eseguiti questa notte a causa della forte pioggia caduta sul territorio e in Provincia. Gli agenti sono stati impegnati nella messa in sicurezza delle strade, con chiusure temporanee, causa allagamenti, accumulo di fango su carreggiata e caduta rami che hanno colpito diverse zone della città, prestando inoltre ausilio agli automobilisti rimasti con i veicoli in panne. Tra i vari interventi i principali hanno riguardato piazzale del Verano, via della Maglianella, via Cilicia, via della Pisana, il sottopasso di via Prati Fiscali, piazzale Ostiense. Pattuglie sono ancora impegnate in via Portuense, all'altezza di via Pacinotti, a causa della presenza di un copioso strato di fango su strada.Oggi e domani scuole chiuse a Caserta per consentire le dovute verifiche dopo la violenta ondata di maltempo di mercoledì. Stessa decisione presa da tanti comuni della provincia, specie nell'agro aversano, una delle aree più colpite dal maltempo. Nel capoluogo un albero si è abbattuto su un'auto parcheggiata (vuota fortunatamente), a Casal di Principe, oltre ai numerosi disagi causati dalle strade allagate, un pulmino con bambini è rimasto intrappolato. Gli occupanti salvati dalla Municipale. Nella vicina San Cipriano D'Aversa, a pochi passi dal municipio è rimasta imprigionata nell'acqua una volante dei carabinieri.