Allerta rossa su Calabria e Basilicata Forti temporali e neve: sospesi alcuni collegamenti per le Eolie, -19° sui rilievi dell'Alto Adige Crollo delle temperature. In Piemonte - sulla strada statale 24 del Monginevro - stop ai mezzi superiori alle 26 tonnellate

Condividi

Scatta oggi l'allerta rossa per il maltempo su parte della Calabria e della Basilicata; allerta arancione su settori di Campania, Basilicata e Calabria; allerta gialla su Umbria e Lazio, sui restanti settori di Campania, Basilicata e Calabria, e su parte di Abruzzo, Molise, Sicilia e Toscana. È quanto comunicato dalla Protezione civile, precisando che sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. I fenomeni saranno di forte intensità, con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. In molte zone si registra anche un importante calo delle temperature.In Alto Adige è arrivato l'inverno. Prima domenica d'Avvento caratterizzata da un brusco calo delle temperature e da forti nevicate. In alta montagna la colonnina di mercurio è scesa anche fino a -19 gradi e sono caduti fino a 40 centimetri. Fiocchi bianchi anche già a 500 metri.Nella prima domenica di apertura dei tradizionali Mercatini di Natale dopo la sospensione di un anno a seguito della pandemia - quest'anno ingressi contingentati e con rilascio di un braccialetto previo controllo del green pass ai varchi - la provincia più settentrionale d'Italia si è risvegliata con un paesaggio prettamente natalizio.A Riva di Tures, località turistica della Valle Aurina, sono caduti 24 centimetri di neve, a Pennes 22, a Casere 17 e a Nova Ponente 15. Una decina di centimetri è caduta a San Candido. Alle prime luci del giorno alla stazione nivometeorologica posta ai 3.328 metri di Cima Beltovo sopra l'abitato di Solda la colonnina di mercurio è scesa a -19 gradi. Freddo anche ai 3.399 metri dell'anticima di Cima Libera con -17,5 gradi.Ad eccezione di Bolzano, Merano e nei centri della Bassa Atesina, nelle altre località altoatesine la temperatura è preceduta da segno negativo. Non vengono segnalati disagi alla circolazione. Chiuso per motivi di sicurezza il passo Pennes mentre vige già alcune settimane la chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo, Erbe e Stalle. Al valico del Brennero le corsie dell'autostrada A22 sono bagnate.Alle Eolie da ieri pomeriggio è quasi isolamento. Sulle sette isole soffia vento da sud-sud-ovest e il mare è agitato. Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono isolate. Da Lipari per Vulcano e MIlazzo alle 6,30 è partito il traghetto "Isola di Vulcano" della Siremar, mentre dalla Città del Capo alle 8, 30 per Vulcano, Lipari, Salina e ritorno è partito l'aliscafo della Liberty Lines. Nella rada di Lipari si è ancorata la nave cisterna della marnavi, mentre in porto il traghetto che trasporta i rifiuti.A causa delle condizioni meteo avverse, sulla strada statale 24 "del Monginevro" facendo seguito ad analogo provvedimento adottato dall'Autorità Francese sulla RN 94, il proseguimento della SS24 in territorio francese, il tratto Cesana (Km 89,400) - Claviere al confine di Stato (96,460) è provvisoriamente chiuso ai mezzi pesanti aventi massa superiore alle 26 tonnellate. Lo rende noto Anas.