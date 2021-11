Da mercoledì nuovo peggioramento Maltempo, strade allagate a Napoli: stop a tram. Frana nell'Agrigentino, evacuate 20 abitazioni Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per oggi l'avviso di allerta gialla su alcuni settori di Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna

Il maltempo - dopo una breve tregua - torna a colpire l'Italia. Da ieri intense piogge stanno interessando la Liguria e la Sardegna che sta facendo ancora i conti con i danni provocati dai nubifragi delle scorse settimane. Oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'avviso di allerta gialla anche su alcuni settori di Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Puglia e Sicilia.Il resto della settimana non promette nulla di buono, con un'altra fase di intensi rovesci probabile nella parte centrale della settimana, a causa dell'arrivo tra mercoledì e giovedì di un'altra perturbazione atlantica.Allerta meteo gialla in vigore oggi su Napoli, Penisola sorrentino-amalfitana e parte della provincia di Caserta. La pioggia sta causando diversi disagi in particolare alla circolazione nella zona orientale del capoluogo, con alcune strade completamente allagate. Anm, azienda dei trasporti del Comune di Napoli, informa che a "causa dell'impraticabilità della sede tranviaria" è temporaneamente sospeso il servizio dei tram 1 e 4, che collegano rispettivamente piazza Garibaldi a Poggioreale e via Marina a corso San Giovanni. Traffico a rilento anche nell'area a ridosso del centro cittadino, in particolare via Acton dove ancora pesa la chiusura della Galleria della Vittoria per lavori urgenti. Per tutta la durata dell'allerta meteo i parchi cittadini resteranno chiusi, secondo quanto deciso ieri dall'Amministrazione comunale. A Sorrento, a causa delle avverse condizioni meteo, è stata rinviata a mercoledì prossimo la cerimonia di piantumazione dell'albero in piazza della Vittoria, prevista per questa mattina nell'ambito della Festa dell'Albero 2021.Frane e smottamenti a Siculiana, nell'agrigentino. Sono stati provocati dal maltempo in contrada Cantamatino. Il sindaco Peppe Zambito ha disposto lo sgombero immediato di 20 alloggi. "Monitoriamo da tempo la situazione ed era stato avviato un primo intervento di messa in sicurezza degli immobili con il Genio Civile di Agrigento. Purtroppo, il maltempo delle ultime settimane ha provocato degli smottamenti che hanno reso necessario lo sgombero dei residenti. Le famiglie, per un totale di 20, sono state momentaneamente allocate presso diverse strutture alberghiere", spiega il primo cittadino. "Vista la situazione - aggiunge - ho convocato il Coc - Centro operativo comunale", "sono stati effettuati diversi sopralluoghi".