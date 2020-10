Campo de' Fiori Manifestazione contro Dpcm, tafferugli a Roma

Tensione, spintoni e tafferugli tra forze dell'ordine e manifestanti, ad un sit in anti dpcm a Campo de' Fiori, a Roma. L'iniziativa coinvolge movimenti contrari alle chiusure. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, tutto è nato quando alcuni manifestanti volevano muoversi dalla piazza.Un'ala dei manifestanti si è spostata da Campo Farnese nell'adiacente piazza Farnese, dove c'è la sede dell'ambasciata di Francia. Al momento pare tornata la calma, la tensione è stata sedata sul nascere.Molti manifestanti in piazza, tra cui anche esponenti di estrema destra, hanno chiesto le dimissioni del governo. La manifestazione è stata a lungo pacifica ma poi c'è stato un cambio di toni con lancio dei fumogeni e lo spostamento in Campo dei Fiori.