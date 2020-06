A Londra l'estrema destra protegge i 'simboli nazionali' ​Migliaia in piazza in Europa contro il razzismo

Manifestazioni e scontri in Europa contro il razzismo sulla scia di quelle in America innescate dall'uccisione di George Floyd da parte della polizia.A Milano è stata imbrattata con della vernice rossa la statua dedicata a Indro Montanelli, collocata nell'omonimo giardino di via Palestro. "Razzista, stupratore" la scritta che è stata fatta in nero sulla base della statua che raffigura il giornalista. Nei giorni scorsi l'associazione di Sentinelli ne aveva chiesto la rimozione con una lettera indirizzata al sindaco di Milano Giuseppe Sala, sull'onda delle manifestazioni antirazziste scoppiate in tutto il mondo in seguito all'uccisione di George Floyd a Minneapolis.A Londra sono scesi in piazza dimostranti a difesa dei monumenti 'a rischio'. Centinaia di uomini, per lo più bianchi provenienti da tutto il Paese, tra cui attivisti di estrema destra, hanno detto di essere venuti a Londra per proteggere i simboli della storia britannica, in partitolare la statua di Winston Churchill e i caduti del Cenatafio. Proprio al Cenotafio i dimostranti hanno superato le transenne lanciando fumogeni e coni stradali verso la polizia, che ha risposto con i manganelli. Poi hanno tentato di spostarsi verso Hyde Park dove era in corso una manifestazione antirazzista, ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine.A Parigi, migliaia di manifestanti sono accorsi in Place de la Republique per protestare contro le violenze della polizia, ma le forze dell'ordine hanno impedito la manifestazione. Ne sono nati scontri e tafferugli. I negozi delle vie nei dintorni sono stati chiusi e la polizia, secondo quanto riportano i media francesi, ha cominciato a lanciare dei lacrimogeni contro i manifestanti. Nel pomeriggio, poi, il Consiglio di Stato ha revocato il divieto di raduni di piu' di 10 persone e ristabilito il diritto a manifestare, "purche' nell'ambito delle regole".