Manovra, sindacati: "Ancora nessuna convocazione, il confronto sia serio"

Sulla legge di bilancio "ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna convocazione dal governo"."Prima dell'approvazione è necessario invece instaurare un confronto serio e non intermittente con le parti sociali".Lo dichiarano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra, Pierpaolo Bombardieri, e delle categorie dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Ilp-Uil, Ivan Pedretti, Piero Ragazzini e Carmelo Barbagallo, facendo inoltre sapere che il 17 novembre a Roma si terranno gli attivi unitari.Tra i temi al centro dell'attenzione, pensioni, sanità e fisco per la riduzione della tasse su lavoratori e pensionati.