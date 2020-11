Quando Diego intervistò Diego Maradona: "Sulla mia tomba scrivete 'Grazie alla pelota'" 'La noche del 10'

​"Grazie alla pelota". E' questo che Diego Armando Maradona aveva detto che voleva si scrivesse sulla sua lapide.In una storica 'auto intervista' risalente al 2005, nel programma argentino "La noche del 10", in cui parlò di calcio, della sua famiglia e della morte, il pibe de oro chiese a sé stesso cosa avrebbe voluto che si scrivesse sulla sua lapide. "Grazie per aver giocato a calcio. E' lo sport che mi ha dato più allegria, più libertà, come toccare il cielo con la mano. Grazie alla pelota: scriverei questo sulla mia lapide'', rispose.