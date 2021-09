Terza volta Time: Mario Draghi unico italiano tra i 100 più influenti al mondo La presentazione del premier affidata alla segretaria del Tesoro Usa, Yellen

Mario Draghi è per la terza volta tra i 100 della rivista Time: il premier è l'unico italiano a essere inserito, nella sezione dei 'leaders', nell'elenco delleselezionate dal settimanale statunitense.Il profilo di Draghi è stato affidato a, segretaria del tesoro Usa."I discorsi dei banchieri centrali non sono in genere molto stimolanti, ma le osservazioni di Mario Draghi a Londra nel luglio 2012 sono state un'eccezione - ricorda Yellen - Ha dichiarato notoriamente che la Banca centrale europea avrebbe 'fatto tutto il necessario per preservare l'euro', cosa che, ovviamente, ha fatto. Mario e la Bce hanno contribuito a stabilizzare l'economia europea. All'epoca ero alla Federal Reserve e mi sentivo particolarmente grata di avere un partner come Mario dall'altra parte dell'Atlantico, qualcuno con una profonda esperienza e un contegno costante. Ora gli Stati Uniti sono grati di avere Mario come partner ancora una volta. Questa volta da Presidente del Consiglio italiano".