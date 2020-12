Maxi-assembramento Marsiglia, polizia irrompe in una festa con 500 persone: multe fino a 135 euro Secondo quanto conferma la polizia ai media locali "nessuno degli invitati indossava la mascherina"

Una festa clandestina organizzata con tanto di biglietto e centinaia di partecipanti.E' successo la notte scorsa a Marsiglia dove "almeno 500 persone" si sono date appuntamento in una sala privata predisposta invece per una capienza fra 150 e 200 persone. Lo scrive il quotidiano locale La Provence.Secondo quanto conferma la polizia ai media locali, "nessuno degli invitati indossava la mascherina". All'apparire degli agenti intorno a mezzanotte "un'orda di individui è fuggita correndo" da quella che doveva essere una festa esclusiva con tanto di biglietto a 150 euro a coppia, alcool e gas esilarante compreso.Il proprietario della sala e uno degli organizzatori della serata sono ora ricercati. Le forze dell'ordine hanno impiegato ore per effettuare le verifiche e multare gli avventori: fino alle 4 del mattino hanno elevato multe fino a 135 euro per violazione delle norme sul lockdown. Aperto un fascicolo per procurato pericolo di vita.