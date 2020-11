Stati Uniti Maxi matrimonio ebrei ortodossi a Brooklyn, l'ira di Cuomo Governatore New York minaccia azioni legali dopo immagini shock

Condividi

Le immagini shock pubblicate sui social network che mostrano migliaia di ebrei ortodossi accalcati e senza mascherina in una sinagoga di Brooklyn per un maxi-matrimonio ha scatenato l'ira del governatore di New York Andrew Cuomo. "È una palese violazione della legge, è illegale, ed è irrispettoso per la gente di New York", ha affermato, sottolineando che la "città dovrebbe condurre un'indagine approfondita".I video ottenuti e diffusi dalmostrano le nozze tenutesi l'8 novembre nella sinagoga di Satmar, a Williamsburg, che ha una capacità massima di 7.000 persone ed era piena all'inverosimile di ebrei hasidici.Mentre la Grande Mela è alle prese con un aumento dei contagi di coronavirus e ha iniziato ad imporre nuove restrizioni, gli organizzatori hanno preparato in gran segreto e in violazione di tutte le norme il matrimonio di Yoel Teitelbaum, nipote del Rabbino di Satmar, Aaron Teitelman. Il quotidiano Der Blatt, pubblicazione della setta, ha confermato l'evento, spiegando che "a causa delle restrizioni governative i preparativi sono stati portati avanti in modo segreto e discreto, in modo da non attirare l'attenzione di estranei". "Gli inviti sono stati fatti attraverso il passaparola - si legge ancora - senza comunicazioni per iscritto, né affissioni sui muri della sinagoga".L'idea di preparare tutto in gran segreto è arrivata dopo che le autorità statali avevano ordinato la cancellazione di un'altra cerimonia di un nipote di un altro rabbino di Satmar, dove erano attese 10.000 persone."Se si scopre che poiché abbiamo fermato quel matrimonio, la reazione è stata 'bene, faremo un matrimonio segreto', sarebbe scioccante e totalmente ingannevole rispetto alle conversazioni che ho avuto con membri della comunità", ha aggiunto Cuomo: "Se 7.000 persone hanno partecipato a un matrimonio, subiranno tutte le conseguenze dell'azione legale".