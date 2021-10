Università Mattarella a Pisa inaugura l'anno accademico: "Il Paese è ripartito grazie alla Scienza" Il presidente della Repubblica: "Sorprende e addolora che proprio adesso, in questi momenti, esplodano fenomeni di contestazione"

Grazie alla Scienza, "siamo ripartiti". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Pisa."Questo anno accademico è un nuovo inizio, per le condizioni che abbiamo attraversato e per quello che riaprire l'attività accademica rappresenta. La vita ci pone sovente davanti a nuovi inizi, siamo sempre chiamati a nuovi inizi", ha sottolineato il Capo dello Stato ribadendo che "ci vuole una grande fiducia nel futuro, una grande apertura".C'è una "deriva antiscientifica che si registra un po' ovunque, anche nel nostro Paese, sia pure in piccole dosi", "che porta a bloccare il futuro e riportare tutto al passato. Noi dobbiamo molto alla scienza. Abbiamo passato un periodo lungo, che non dobbiamo dimenticare, anche per rispetto ai morti. Tutto questo è alle spalle perché la scienza ci ha consegnato i vaccini, perché le misure di distanziamento e le mascherine hanno sconfitto, o almeno speriamo di averlo fatto, il contagio", ha detto ancora il presidente Mattarella."Abbiamo l'occasione irripetibile di rinnovare il Paese, non possiamo perderla, danneggeremmo le nuove generazioni", ha proseguito, "per questo addolora che proprio adesso, quando vediamo una ripresa incoraggiante, in cui il Paese si sta riprendendo, esplodano fenomeni di aggressiva contestazione quasi a volere intercettare la ripresa del Paese che deve essere condotta a buon fine". "Sono comportamenti che creano tristezza, non molto allarme perché si infrangono con il senso civico della gran parte dei nostri concittadini, questa è la forza del nostro Paese", ha aggiunto.Siamo ripartiti, la condizione economica del Paese è in una crescita che supera le speranze, ai massimi come media rispetto all'Europa. Abbiamo prospettive incoraggianti, il Paese torna a respirare e a vivere, questo lo dobbiamo alla scienza e al senso di responsabilità dei nostri concittadini", ha proseguito il capo dello Stato.La partecipazione del Presidente Mattarella all'inaugurazione del nuovo anno accademico arriva a dieci anni esatti da quella di Giorgio Napolitano, che intervenne alla cerimonia di apertura dell'anno accademico 2011-2012.Allora ricorreva il 150mo Anniversario dell'Unità d'Italia, questa volta, invece, il 75mo del "referendum istituzionale" che sancì la nascita della Repubblica e del primo insediamento dell'Assemblea costituente.