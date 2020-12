Giornata internazionale diritti delle persone con disabilità Mattarella: "Assicurare ai disabili inclusione e diritti" "Indifferenza e discriminazioni sono le principali barriere che tuttora impediscono la piena integrazione delle persone con disabilità" sottolinea il Presidente della Camera, Roberto Fico. Mentre il Presidente del Senato, Casellati invita a "promuovere diritti e a tutelare i più deboli" in piena crisi sanitaria. Azzolina ringrazia le scuole "che lavorano per l'inclusione"

#DisabilityDay, #Mattarella: «Il livello di civiltà di un popolo si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione» pic.twitter.com/ngcbVxiXJX — Quirinale (@Quirinale) December 3, 2020

Oggi è la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Per l’occasione voglio condividere con voi un’altra storia di inclusione e di amicizia: https://t.co/Cnmpk8XDGg pic.twitter.com/uW2M5KkVEC — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) December 3, 2020

"Il livello di civiltà di un popolo e di uno Stato si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della vita pubblica, sociale ed economica". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. Il Capo dello Stato poi sottolinea come "l'Italia, in questi ultimi anni, ha compiuto molti passi avanti per temperare gli effetti delle disabilità e per promuovere l'autentico rispetto dei diritti delle persone che le presentano, impegnandosi ad abbattere barriere e ostacoli - fisici e anche culturali - che ne limitano le legittime aspirazioni" ma "è tuttavia necessario - particolarmente in questa emergenza sanitaria - un impegno ancora maggiore per mantenere e migliorare i livelli di cura, di sostegno e di attenzione. Anche attraverso l'ascolto e il coinvolgimento, in questa preziosa attività, delle associazioni e delle organizzazioni che esprimono la voce delle persone con disabilità"."L'Unione Europea, nel mese scorso, ha approvato una dichiarazione, impegnativa per gli Stati membri, per costruire insieme un'Europa inclusiva nei confronti delle persone con disabilità" ha ricordato Mattarella. "Particolarmente delicata è la condizione dei minori con disabilità. La pandemia acuisce la difficoltà di seguire le lezioni scolastiche. E la mancanza di relazioni con i docenti e coetanei, rischia di produrre ulteriori condizioni di emarginazione" prosegue il Capo dello Stato. "La disabilità - aggiunge - è spesso, inevitabilmente, legata alla terza e alla quarta età. Questi anziani costituiscono, nella pandemia, una categoria particolarmente a rischio e patiscono molto la solitudine, la mancanza di dirette relazioni con familiari e conoscenti e la fatica nel gestire aspetti concreti della vita quotidiana". "La disabilità, personale o di un familiare, in molti casi è associata a condizioni precarie di reddito e di occupazione. L'accesso al mondo del lavoro delle persone con disabilità rappresenta un nodo centrale" conclude Mattarella."Oggi è la giornata che ci ricorda l'importanza di tutelare e promuovere i diritti delle persone con disabilità. In questa drammatica crisi sanitaria, economica e sociale che il mondo sta vivendo, prestare attenzione a tutte le donne, gli uomini, i ragazzi, i bambini più deboli e più sfortunati, non è solo un impegno morale ma una scelta obbligata". Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel videomessaggio in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità."Pregiudizio, indifferenza, discriminazione: sono queste le barriere di ordine culturale e sociale che tuttora impediscono la piena integrazione delle persone con disabilità e che si vanno ad aggiungere agli ulteriori quotidiani ostacoli, pratici e materiali, che non permettono loro di vivere una vita dignitosa, autonoma e attiva. Siamo tutti chiamati, cittadini e Istituzioni, a combattere qualunque forma di discriminazione e a rinnovare l'impegno a sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità". Così il Presidente della Camera, Roberto Fico."La nostra democrazia può infatti dirsi matura solo se è capace di assicurare il rispetto e l'esplicazione effettiva dei diritti fondamentali di tutti, soprattutto delle categorie più fragili. Lo ribadiamo oggi, 3 dicembre, in cui si celebra la Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. Occorre mettere in campo tutte le misure necessarie per dare attuazione a quel modello di società aperta e inclusiva disegnato dalla nostra Costituzione, una società che garantisce a tutti pieni diritti e dignità, senza discriminazioni e pregiudizi" conclude in una nota il Presidente della Camera.Per la Giornata internazionale delle persone con disabilità, la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha voluto condividere su Facebook la storia di Luca, un bambino di Malnate (Varese) di 10 anni che frequenta la classe quinta della scuola primaria 'Battisti'. La scuola è a circa centro metri da casa e Luca è affetto da tetraparesi spastica."Luca a scuola da solo non ci potrebbe andare, ma ha degli amici straordinari che passano a chiamarlo e lo aspettano per accompagnarlo a scuola, spingendo la sua carrozzina, e per tornare a casa con me o il papà che seguono più o meno da vicino- ha raccontato la mamma, Emanuela- Per loro è tutto naturale: è un gesto genuino, che va oltre l'inclusione, che è semplicemente essere amici. Per questo è così importante che la scuola sia sempre un diritto per tutti. Il merito di un'inclusione così ben riuscita è dei bambini, delle famiglie, delle insegnanti e di tutto il personale scolastico che abbiamo incontrato in questi anni". Anche quando la Lombardia era zona rossa, gli amici aspettavano tutti i giorni Luca all'angolo sotto casa per accompagnarlo a scuola. "Ringrazio i genitori di Luca per aver condiviso questa storia, i suoi compagni, tutto il personale scolastico della scuola 'Battisti' e delle scuole d'Italia che ogni giorno lavorano per garantire l'inclusione di tutti", ha scritto la ministra."'Ricostruire meglio: verso un mondo post Covid-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile'. A questo tema molto attuale e impegnativo è dedicata la Giornata internazionale delle persone con disabilità, che ci richiama all'obbligo di non lasciare indietro nessuno mai, per nessuna ragione". Così in un comunicato la sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa."Ci sollecitano oggi le parole del Presidente della Repubblica Mattarella a non dimenticare mai che le persone con disabilità rappresentano una risorsa che deve essere messa in condizione di potersi esprimere e potersi realizzare - aggiunge la sottosegretaria - Bisogna promuovere i diritti e il benessere delle persone disabili in tutti i campi della società civile. È scritto anche nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata nel 2006, che ha ribadito il principio di uguaglianza e la necessità di garantire la loro piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale. L'Agenda 2030 evidenzia inoltre i diritti delle persone con disabilità e il dovere di non lasciare indietro nessuno, mirando al rafforzamento dei servizi sanitari nazionali e al miglioramento di quelle strutture garantiscano l'accessibilità per tutte le persone", conclude Zampa.