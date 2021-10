La richiesta sarebbe avere l'appartamento in affitto disponibile entro dicembre Mattarella cerca casa a Roma, l'inquilina gli chiede un selfie Mercoledì pomeriggio, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il Capo dello Stato si è recato a visitare un appartamento in una zona semicentrale della Capitale, tra Villa Ada e Villa Borghese

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cerca una nuova casa a Roma.Mercoledì pomeriggio, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il Capo dello Stato si è recato a visitare un appartamento in una zona semicentrale della Capitale, tra Villa Ada e Villa Borghese.L'appartamento è attualmente abitato da una giovane donna, che ha già disdetto il contratto ma che sta facilitando le visite dei nuovi inquilini: quando ha aperto la porta e si è trovata di fronte il presidente della Repubblica non ha resistito e per immortalare il momento ha chiesto al Capo dello Stato un selfie. Richiesta accettata da Mattarella che si è messo in posa accanto alla giovane donna.La richiesta, secondo quanto viene riferito sul Corriere della Sera, del Capo dello Stato sarebbe quella di avere l'appartamento in affitto disponibile entro dicembre.