Coronavirus ​'Ristori': Mattarella ha firmato, il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale Fondo da 410 milioni alle nuove zone arancioni-rosse

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto Ristori-bis. Lo si è appreso al Quirinale.Il decreto legge Ristori bis è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.2,56 miliardi per il 2020, la metà a fondo perduto, e circa un miliardo nel 2021 al quale si aggiunge un fondo di 340 milioni nel 2020 e 70 milioni nel 2021 per aiutare ulteriori attività se ci saranno ulteriori restrizioni alle attività commerciali.Il Fondo da 340 milioni per il 2020 e 70 milioni per il 2021 presso il Mef servirà a far fronte a "eventuali successive ordinanze del Ministero della salute"; le risorse saranno utilizzate anche per regolazioni contabili con l'Agenzia delle Entrate. Le risorse non utilizzate quest'anno saranno conservate per le stesse finalità negli esercizi successivi. Si prevede la possibilità di individuare, con decreti del Ministro dello Sviluppo di concerto con l'Economia, ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, in quanto gravemente colpiti dalla crisi e nel limite di spesa di 50 milioni per il 2020.Versamenti Iva e ritenute in scadenza a metà novembre sospesi anche per alberghi, agenzie di viaggio e tour operator delle zone rosse. Con l'allargamento della platea,spunta anche l'ipotesi di un nuovo scostamento di bilancio.