Giornata mondiale dei diritti umani Mattarella: "La tutela dei diritti sia al centro della risposta alla pandemia" "Gli sforzi di ripresa siano sorretti da solidi criteri di eguaglianza ed equità. Senza il rispetto di tali essenziali principi la Comunità internazionale non sarà in grado di superare con successo questo momento complesso e di garantire a tutti un futuro di pace e sviluppo" sottolinea il Capo dello Stato. Fedeli: "Diritti umani? Attenzione sempre alta zu Zaky e Wong"

"Con l'adozione della Dichiarazione Universale dei diritti umani, il 10 dicembre del 1948, la Comunitàinternazionale si è dotata di uno strumento di portata globale per tutelare i diritti e le libertà fondamentali di ciascuno, ponendo l'intangibile dignità della persona al di sopra di ogni forma di discriminazione e di ogni ordinamento". Lo afferma in una nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della "Giornata Mondiale dei Diritti Umani". "Il raggiungimento di tale traguardo, a pochi anni dalla conclusione del più violento e sanguinoso conflitto della storia, offre spunti di riflessione sul necessario impegno odierno per la effettiva vigenza della Dichiarazione", prosegue.Il tema della Giornata dei diritti umani 2020 molto opportunamente pone l'accento sulle immense sfide che la pandemia ci pone di fronte. Mentre interi popoli subiscono persecuzioni per ragioni politiche, etniche, o religiose, l'emergenza sanitaria genera in tutte le società ulteriori rischi di discriminazione e forme di emarginazione, che lacerano il tessuto sociale e contraddicono valori fondamentali - spiega il capo dello Stato -. La tutela dei diritti della persona deve essere al centro della risposta globale alla pandemia, per evitare che essa renda meno penetrante la loro applicazione, e far sì che gli sforzi di ripresa siano sorretti da solidi criteri di eguaglianza ed equità. Senza il rispetto di tali essenziali principi la Comunità internazionale non sarà in grado di superare con successo questo momento complesso e di garantire a tutti un futuro di pace e sviluppo"."I diritti umani sono da sempre un tema centrale nelle azioni della società e della politica italiananel nostro Paese e nel mondo": così la viceministra degli Esteri Emanuela Del Re, in un video realizzato per la Giornata mondiale dei diritti umani, che si celebra oggi. Nel filmato si ricorda l'istituzione, su iniziativa della viceministra, di un premio per coloro che si siano distinti per aver contribuito ad accrescere la consapevolezza collettiva dei diritti umani in Italia.Il riconoscimento è stato creato quest'anno, in linea con il ruolo e gli obiettivi del Comitato interministeriale per i diritti umani (Cidu), istituzione di riferimento per l'applicazione di diverse convenzioni alle quali ha aderito l'Italia. Fabrizio Petri, presidente del Cidu, sottolinea nel video che sul piano nazionale l'organismo "si occupa di un coordinamento e di una sensibilizzazione che coinvolge sia le istituzioni sia lasocietà civile"."Nella giornata mondiale dei diritti umani, per richiamare ogni stato democratico al dovere di far valere i trattati internazionali, voglio citare due casi su cui dobbiamo tenere alta l’attenzione: Patrick Zaky e Joshua Wong, perché prevalga sempre il rispetto dei diritti umani”. così su Twitter la capogruppo Pd in commissione diritti umani Valeria Fedeli.