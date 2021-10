San Rossore, Pisa I giovani toscani incontrano il Presidente Mattarella: ecco cosa chiedono Abbiamo ascoltato Bernard Dika, 23enne albanese cresciuto a Pistoia, che oggi collabora con la Regione Toscana per le politiche per i giovani e che porterà le loro istanze al Capo dello Stato

di Celia Guimaraes Oggi Presidente della Repubblicapartecipa ad un evento a Villa del Gombo, nell’ex tenuta presidenziale in provincia di Pisa - dal ‘98 proprietà della Regione - all’interno del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.Mattarella, nell'occasione, incontraintenti a elaborare soluzioni innovative per rispondere alle sfide delper ascoltare le testimonianze di ragazze e ragazzi che si sono distinti nei campi della. Tra loro un’infermiera, un medico, una giornalista e laA portare le istanze dei giovani al capo dello Stato, il 23enne, nato in Albania e trasferitosi in un piccolo paesino del Pistoiese quando aveva meno di un anno. Dal 2016, Dika è Alfiere della Repubblica per aver promosso la partecipazione attiva e la memoria tra gli studenti toscani ed è consigliere di amministrazione del Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema.L’abbiamo incontrato nell'ambito dell’Internet Festival di Pisa 2021, dove ha partecipato come speaker, e gli abbiamo chiesto un’anticipazione su cosa dirà al Capo dello Stato.L’iniziativa è stata organizzata in occasione dei dieci anni del progetto regionale per l’autonomia dei giovani, “”.