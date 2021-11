Stati Generali della Lingua e della Creatività italiane Mattarella:"Italianità anche esperienza dolore Covid, sfide globali nessuno può affrontarle da solo" "L'italiano non sarebbe nato senza la creatività di quei 'primi italiani'; la loro creatività non si sarebbe tradotta in opere così moderne e così attuali senza il nascente italiano di allora" sottolinea il Capo dello Stato

"Senza quella lingua così duttile ed espressiva - che per questo sostituì il latino - non sarebbe stato possibile a Dante condurci in un viaggio che, come ha voluto ricordare anche Papa Francesco, in questo 700° anniversario del Sommo Poeta, è testimonianza 'della sete di infinito insita nel cuore dell'uomo'. L'italiano non sarebbe nato senza la creatività di quei 'primi italiani'; la loro creatività non si sarebbe tradotta in opere così moderne e così attuali senza il nascente italiano di allora". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Palazzo della Farnesina per la XXI edizione degli Stati Generali della Lingua e della Creatività italiane nel mondo.Il capo dello Stato sottolinea che "il genio di scrittori - in opere di affascinante valore e perdurante modernità - ha conferito dignità all'idioma italiano prima ancora che le istituzioni lo adottassero come lingua nazionale. L'italiano, in altri termini, è figlio della creatività. Ed è strumento espressivo di questa creatività apprezzata e ammirata a livello internazionale. I grandi autori che hanno tenuto a battesimo la nostra lingua e l'hanno 'nutrita' nei primi due o tre secoli della sua esistenza hanno svolto un compito di portata straordinaria. Da una parte, si sono serviti, sviluppandola, di una lingua nuova, consegnandoci un patrimonio ancor oggi vivo e dinamico. Quello di Ciullo d'Alcamo, di Jacopone da Todi o dei poeti dello Stilnovo è un italiano per noi pienamente intellegibile, dove abbondano parole ed espressioni di uso tuttora corrente".Si tratta, secondo Mattarella, di "niente di più lontano da una lingua fissa, immobile, immutabile. La loro capacità di muoversi su una molteplicità di registri, dal più aulico al più prossimo al parlar quotidiano, è già di per sé una prova di suggestivo dinamismo. D'altra parte - conclude - questo strumento nuovo, l'italiano, è stato messo al servizio di uno sforzo creativo - anche questo straordinario - che ha generato opere ancor oggi attualissime, capaci di toccare le corde più intime dei lettori di ogni tempo e in tutto il mondo".Cosa significhi italianità è "un interrogativo aperto da secoli e ancora attualissimo, che dobbiamo fare nostro, mettendo a fuoco il passato e a frutto le lezioni del presente, anche quelle apprese con sacrificio e dolore, com'è l'esperienza della crisi pandemica" aggiunge il Capo dello Stato. "Il campo in cui agiamo è caratterizzato dalla complessità della realtà che ci circonda, il Mondo è di fronte a sfide che nessun Paese, nessuna cultura, può immaginare di affrontare da solo. Crisi, quali quelle indotte dai cambiamenti climatici e giuste aspirazioni a uno sviluppo, autenticamente eque e sostenibili, tutte si intersecano con nuove frizioni globali e focolai di instabilità che attraversano le linee geografiche e tra i nostri continenti" conclude Mattarella.