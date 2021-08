Maria Andrejczyk dà lezione di solidarietà Una medaglia d'argento che vale un cuore "Non mi ci è voluto molto per decidere: è stata la prima raccolta fondi a cui ho partecipato e sapevo che era quella giusta"

La 25nne giavellottista polacca Maria Andrejczyk, medaglia d'argento a Tokyo, ha sperimentato sulla sua pelle cosa significhi la malattia: nel 2018 le è stato diagnosticato un cancro osseo. E non ha avuto dubbi quando è partita la raccolta fondi per co-finanziare l'operazione di un bimbo di 8 mesi affetto da una malattia cardiaca e che deve affrontare una delicatissima operazione chirurgica negli Stati Uniti.E ha messo all'asta la sua medaglia d'argento, appena conquistata alle Olimpiadi di Tokyo, frutto anche dei suoi innumerevoli sacrifici. Lunedì sulla sua pagina Facebook è apparso questo messaggio: "Spero che questa (la medaglia) simboleggi per voi la vita per la quale abbiamo combattuto insieme".L'asta ha fruttato 200.000 zloty (circa 44.000 euro). I 200.000 zloty sono stati pagati dalla catena di minimarket polacca Zabka che ha chiesto all'atleta di conservare comunque la sua medaglia.Intanto l'iniziativa ha spinto centinaia di persone a prendere parte alla raccolta, consentendo di raccogliere la somma necessaria per l'operazione.