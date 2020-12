Media Rashida Jones Presidente di Msnbc, prima afroamericana a capo di grande rete televisiva Usa "Rashida conosce e comprende Msnbc, in parte perché è da dove ha iniziato quando è entrata per la prima volta in sette anni fa in Nbcu", ha scritto Conde in un'e-mail ai dipendenti di Nbc News. "Sa che sono le persone che lavorano qui a renderlo eccezionale e ne comprende la cultura. Apprezza anche l'impatto e il potenziale del marchio"

L'emittente statunitense Msnbc, di proprietà di Microsoft e Nbc, diventa la prima grande rete televisiva ad avere un presidente afroamericano. Si tratta di Rashida Jones, nel gruppo nel 2013. Entrerà in carica il primo febbraio. Il passaggio di consegne, dal veterano Phil Griffin, 64 anni, che ha guidato Msnbc negli ultimi 12 anni, è stato ufficializzato dal capo di NbcUniversal News Group, Cesar Conde. Jones lavora a Msnbc dal 2013 e dal 2017 nel ruolo di senior 'vice president'. Supervisiona anche la programmazione diurna e del fine settimana dell'emittente."Rashida conosce e comprende Msnbc, in parte perché è da dove ha iniziato quando è entrata per la prima volta in sette anni fa in Nbcu", ha scritto Conde in un'e-mail ai dipendenti di Nbc News. "Sa che sono le persone che lavorano qui a renderlo eccezionale e ne comprende la cultura. Apprezza anche l'impatto e il potenziale del marchio". Conde ha osservato che lo scorso anno Jones ha contribuito a guidare la copertura di Msnbc sulla pandemia Covid-19, i disordini e le proteste per la giustizia sociale scoppiate per il trattamento dei neri americani e le elezioni del 2020. Ha anche collaborato con due serie influenti alla rete, "Justice for All" e "Climate in Crisis". A novembre Msnbc ha messo a segno un recordi di ascolti nei suoi 24 anni di storia, confermandosi il terso canale di all news dopo Cnn e Fox News.L'annuncio segue un'ondata di altri cambiamenti all'interno di NbcUniversal. A maggio, Conde ha assunto la presidenza di NbcUniversal News Group, che comprende Nbc News, Msnbc e Cnbc, come parte di una ristrutturazione avvenuta dopo che Andrew Lack ha annunciato che si sarebbe dimesso dalla carica di presidente di NBC News Group. A gennaio, Jeff Shell ha assunto la carica di Ceo di NbcUniversal ."Poco dopo queste elezioni, ho detto a Cesar e Jeff Shell che era il momento giusto per appendere le tacchette. Erano entrambi così gentili e solidali" ha detto Griffin ringraziando i suoi colleghi. "Siamo stati benedetti con un talento spettacolare a tutti i livelli. Ammiro l'impegno, il cameratismo, la disinvoltura, l'amore puro che tutti hanno per questo posto" ha aggiunto.