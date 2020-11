La denuncia dei medici: terapie intensive cardiologiche convertite in reparti Covid

"Denunciamo la gravissima situazione che si sta determinando negli ospedali a danno dei pazienti cardiologici. Dalla Lombardia alla Sicilia vengono ridotti i posti letto cardiologici per fare posto ai pazienti Covid, addirittura vengono chiuse intere unità di terapia intensiva cardiologica e convertite in terapie intensive Covid"."Il rischio concreto è di avere nelle prossime settimane più morti per infarto che per Covid". E' l'allarme della federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi (Foce).