Venti a una velocità compresa tra i 120 e i 150 Km orari Medio Oriente, ciclone tropicale Shaheen su Oman e Iran, almeno 10 morti Declassato a tempesta tropicale dopo aver toccato la terraferma

É di almeno dieci morti il primo bilancio delle vittime causate dal ciclone tropicale Shaheen che si è abbattuto sull'Oman e sull'Iran con venti che soffiano a una velocità compresa tra i 120 e i 150 chilometri all'ora. Migliaia le persone che sono state evacuate dalle zone costiere dell'Oman, mentre le strade della capitale Muscat sono state sommerse e le autorità locali hanno indicato di uscire di casa solo per emergenze. Dopo aver toccato la terraferma, il ciclone è stato declassato a tempesta tropicale come ha riferito un servizio meteorologico locale. Quattro persone, tra cui un bambino, hanno perso la vita in Oman a causa delle inondazioni.