La campagna per le elezioni americane ​Usa 2020, Melania Trump in comizio contro Biden e democratici

Condividi

La first lady Melania Trump si è scagliata contro il candidato democratico Joe Biden, i democratici e i media, mentre fa campagna per il marito Donald Trump in Pennsylvania. Nella sua prima apparizione da sola della campagna elettorale, Melania Trump ha affermato che i democratici si sono concentrati su una "finta impeachment" invece che sulla pandemia di coronavirus.Ha denunciato quello che ha definito l'"agenda socialista" di Biden e ha criticato la copertura mediatica di "pettegolezzi e intrighi di palazzo".La first lady ha anche difeso l'azione di Trump sul Covid-19, anche se continua a minimizzare la minaccia di un virus che ha ucciso più di 226mila americani.Sul fronte opposto, a Reno in Nevada, ha parlato la candidata democratica alla vicepresidenza, Kamala Harris. "Abbiamo avuto una giudice come Ruth Bader Ginsburg che ha fatto così tanto per la società e ora abbiamo una giudice che in passato si è schierata per l'eliminazione dell'Obama Care. In gioco in queste elezioni c'è il diritto all'aborto, il diritto gratuito all'assistenza, allo screening per il cancro, ci sono i diritti delle donne".Il riferimento è alla nuova giudice della Corte Suprema, la ultra-conservatrice Amy Coney Barrett, nominata dal presidente Donald Trump e confermata dal Senato ieri con i soli voti repubblicani. "I nostri figli - ha aggiunto Kamala Harris - i nostri nipoti un giorno ci guarderanno negli occhi e ci diranno: che cosa avete fatto per noi? E noi quel giorno potremo rispondere con gioia: l'abbiamo fatto. Abbiamo la possibilità di cambiare le cose, e ce l'abbiamo ora".