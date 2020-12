​Mercati deboli, New York contrastata

Milano

di Paolo GilaL’andamento contrastato di New York nel pomeriggio (Dow Jones -0,47% e Nasdaq +0,52% alle 17,30) non ha mutato il quadro delle borse europee, incerte e altalenanti dalla mattinata.Milano ha chiuso a -0,32% in linea con Francoforte (-0,21%) mentre Parigi ha ceduto lo 0,64%. Da parte sua Londra ha chiuso in leggero progresso a + 0,08%.Sul mercato dei titoli di stato il rendimento dei nostri decennali si è mantenuto allo 0,58% con lo spread btp/bund a 116 punti base. Euro contro dollaro a 1,21 e 45.