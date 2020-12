Dati Idc Wearable, i dispositivi indossabili non temono la pandemia Meno viaggi e cene al ristorante, più prodotti di recente uscita: i consumatori acquistano auricolari bluetooth, smartwatch e altri dispositivi indossabili di ultima generazione

La pandemia ha avuto un effetto positivo su diversi settori della tecnologia, in particolare il mercato dei dispositivi 'wearable', da indossare.A livello globale le consegne disono aumentate nel terzo trimestre del 2020 del 35,1% su base annua, raggiungendo i: è quanto indicano gli analisti di Idc, società mondiale di ricerche di mercato su tecnologia e innovazione digitale, secondo cui a trainare il mercato è, da un lato, la maggior disponibilità di nuovi prodotti e, dall'altro, la stessa emergenza coronavirus, che ha cambiato le priorità delle risorse economiche dei consumatori."La spesa in prodotti tecnologici è aumentata nei mesi recenti, dal momento che la spesa in viaggi, cene fuori e altre attività di svago è diminuita", osservano i ricercatori. La crescita a cifra doppia "non indica solo una domanda forte, ma suggerisce che, sia nei mercati emergenti che in quelli sviluppati".Tra le aziende produttrici, Apple consolida la leadership con un terzo (33,1%) del mercato. Da luglio a settembre 2020 la società californiana ha messo in commercio 41,4 milioni di dispositivi - pari a +38,6% anno su anno - tra gli auricolari AirPods e gli orologi Apple Watch. Cupertino ha inoltre beneficiato anche del lancio del primoAl secondo posto si conferma la cinese low-cost, che cresce del 26,4% con 17 milioni di dispositivi in consegna, di cui 12,8 milioni di bracciali da fitness economici, mentre in terza posizione il competitor è, con una buona performance in un segmento di mercato non toccato dalle sanzioni Usa: il gruppo di Shenzhen annuncia consegne in aumento dell'87,2% con 13,7 milioni di unità.Sotto il podio si trova la sudcoreana, con 11,2 milioni di dispositivi consegnati (+32,2%). Al quinto posto ci sono a pari merito, con 3,3 milioni di unità,(+6,2%), acquistata da Google, e, orientato sul mercato indiano (+316,9%).Le previsioni di Idc per il mercato dei dispositivi indossabili sono di domanda sostenuta: ci sono infatti ancora molti utenti al primo acquisto e il mercato è ben lontano dalla saturazione.