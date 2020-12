Lezzi (M5s): "Solo voto iscritti può legittimare il sì alla riforma" Mes. Delrio: "No a Europa? Non avrebbe più senso alleanza" Dimissioni di Conte? "Qui il problema non sarebbe il premier, peraltro non votato direttamente ma indicato dalla forze politiche, bensì il governo, che non può essere il fine ma il mezzo per realizzare le cose" spiega il Capogruppo del Pd alla Camera. Amendola: "Mi auguro sì M5s, serve linea unitaria in politica estera"

"Il mio governo non cadrà sul Mes, il voto in Parlamento è sulla riforma, non sul suo utilizzo". Le parole pronunciate ieri dal premier Giuseppe Conte non hanno affatto smorzato le polemiche di questi giorni nate attorno al Fondo-salva Stati. I malumori dunque restano e anche i distinguo. L'opposizione continua ad essere per il 'no', mentre nelle fila della maggioranza il Partito Democratico è schierato per il Mes assieme a Italia Viva. Contro restano una parte dei 5 stelle e pezzi della sinistra. Dunque sale ancora la tensione in vista del voto di mercoledì 9 quando il Presidente del Consiglio farà le comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo che avrà all’ordine del giorno il via libera finale, dopo tre anni di istruttoria, alle modifiche del Trattato del Mes (common backstop).Dovrebbe tenersi in giornata secondo quanto si apprende, una riunione dei capigruppo M5s al Senato e alla Camera, per discutere della risoluzione che riguarda il Fondo salva Stati, in vista del voto di mercoledì. Ma il confronto si prevede piuttosto acceso. "Sì alla risoluzione di maggioranza, ma non al mes" continua a ripetere in una intervista al Mattino, il sottosegretario grillino Carlo Sibilia, nonostante il richiamo del ministro degli esteri Luigi Di Maio, che definisce "da irresponsabili non dare un pieno mandato al premier". "Un conto è dare un mandato al premier in Europa e un altro è attivare i fondi in Italia", spiega. E aggiunge: "Siamo da sempre contrari all'utilizzo del Mes. E' uno strumento che nella condizione attuale dell'Italia rischia di fare più danni che altro". Per Sibilia, "chi oggi vuole attivare il mes vuole colpire Giuseppe Conte ed è in sostanza contro questo governo".Dello stesso avviso Francesco D'Uva, deputato questore pentastellato che confermando il no dei 5 stelle all'utilizzo del Fondo salva Stati ribadisce che all'ordine del giorno del voto parlamentare c'è solo la sua riforma e "chi vuole dar forza al premier sa cosa fare". D'Uva, quindi, ricorda, che "M5s non è contro l'Ue ma contro l'Europa dell'austerity" e Conte è "sempre stato bravo nelle trattative" comunitarie.La senatrice Barbara Lezzi invece sostiene che "è il momento di chiarire che la nostra posizione è in linea con quanto ha, giustamente, detto Luigi Di Maio che ha dichiarato che questa riforma è peggiorativa di uno strumento già devastante di suo. Peggiorativa. Perchè dovremmo contribuire a peggiorare qualcosa? Se non ci sarà la serietà che merita questo argomento e qualcuno vorrà votare questa riforma, solo un voto sulla piattaforma Rousseau potrà legittimare le scelte di questi parlamentari che invertirebbero la rotta rispetto al programma e a quanto fatto in questi due anni". "Rousseau- ricorda Lezzi- ha dato vita a due governi e ha indirizzato altre decisioni su temi sensibili. Il nostro metodo prevede la consultazione dei nostri iscritti".Dura la posizione del Partito Democratico che ricorda con il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio:"Le alleanze si fanno per raggiungere degli obiettivi. Il Pd c'è se gli obiettivi sono chiari e si lavora per centrarli: l'europeismo per noi è irrinunciabile. Abbiamo trattato un anno con l'Europa per giungere a questa stesura della riforma del Mes, se poi in Italia non l'approviamo, le istituzioni repubblicane perderanno la loro credibilità, la perdiamo tutti"."So - riconosce Delrio nella sua intervista a La Repubblica - che i capi politici del Movimento, Di Maio e Crimi, stanno lavorando responsabilmente per recuperare il dissenso interno. Io voglio dire chiaramente che questa prova non ha un appello. Il Pd è entrato in coalizione per modificare la collocazione dell'Italia e recuperare appieno la sua vocazione europeista. Se ci fosse uno stop sul percorso che noi riteniamo fondamentale e che tanti benefici ha portato al Paese, ecco, se ci fosse un ritorno al Conte uno, allora è evidente che non avrebbe più senso portare avanti questa esperienza".Alla domanda se Conte dovrebbe dimettersi in caso il governo andasse sotto sul voto sul Mes, Delrio risponde: "qui il problema non sarebbe il premier, peraltro non votato direttamente ma indicato dalla forze politiche, bensì il governo, che non può essere il fine ma il mezzo per realizzare le cose"."Mi auguro che di qui al 9 dicembre la riflessione fra i partiti produca novità positive". Così Enzo Amendola, ministro dei rapporti con l'Europa, intervistato da La Stampa fa le sue previsioni sul Mes. "Non è un segreto che sulla linea di credito del Mes sanitario ci sia tensione nella maggioranza - aggiunge -. Ma la riforma del fondo salva-Stati va vista in un'altra ottica: non possiamo rimanere inchiodati a dibattiti del passato. È proprio per questa ragione che mi auguro il sì dei Cinque Stelle". E alla domanda su cosa accadrebbe in caso di voto negativo del Parlamento, risponde: "Il governo non può non avere una linea unitaria in politica estera. Sto dicendo l'ovvio, ma purtroppo in questo Paese è diventato rivoluzionario pure l'ovvio".