Il voto del 9 ​Mes, Meloni: o crolla Conte o crolla M5s

"Magari il 9 dovesse crollare il governo, sarebbe un liberazione per gli italiani". E' la segreta speranza di Giorgia Meloni, la presidente di Fratelli d'Italia, che in un'intervista a Il Messaggero osserva che "se il M5S cede anche sul Mes avrà raggiunto l'obiettivo storico di tradire il cento per cento delle sue promesse", quindi "o crolla Conte o crolla M5s". E per Meloni "delle due, l'una" spezzando un a lancia in favore della seconda ipotesi, e che cioe' crolli il Movimento di Grillo.Meloni poi aggiunge che "dire di si' alla riforma del Mes significherebbe consegnare definitivamente la sovranità italiana ai diktat europei e utilizzare i soldi degli italiani per salvare le banche tedesche". Quanto a Forza Italia, Meloni osserva: "Se si guardano i fatti, nonostante le lusinghe della sinistra, ha agito ogni volta correttamente" anche se "questa sorta di soccorso e' cio' che spera sempre la maggioranza".