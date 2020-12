Palazzo Madama Mes: ok mozione maggioranza al Senato, sì 156

L'aula del Senato ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulla riforma del Mes e sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del prossimo Consiglio europeo. Il documento ha avuto 156 voti favorevoli, 129 contrari e 4 astensioni."Sono tranquillo, certo". Lo dice il premier Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti che gli chiedono se è "tranquillo" dopo le parole di Renzi. "Mi stanno aspettando a Chigi", spiega ancora il premier lasciando Palazzo Madama.Il Governo rischia dopo l'ultimatum di Renzi sulla governance del Recovery plan? Come abbiamo dimostrato lavorando insieme sul Mes, il Governo lavora con il Parlamento. Appena il Cdm delibererà sulla Governance manderà il progetto in Parlamento. Dall'inizio per tutto il pacchetto abbiamo deciso di lavorare con il Parlamento. La norma deve essere ancora discussa, sarà tutto alla luce del sole". Così il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola intercettato da LaPresse in Senato."Se i suoi collaboratori telefonano ai giornali per dire che vogliamo una poltrona in più, sappia che se ha bisogno di qualche poltrona ce ne sono tre, due da ministro e una da sottosegretario, nostre a sua disposizione. Se invece vuole ragionare sul serio spieghi che questo non è un talk show, non è il Grande Fratello ma la politica". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, aveva detto intervenendo al Senato, applaudito al termine del suo intervento anche dagli scranni della Lega. "Per giocare pulito e trasparente, noi diciamo: se c'è un provvedimento che tiene dentro la governance del Next Generation Eu e la fondazione dei servizi, noi votiamo contro. Lo diciamo con molta lealtà e lo diciamo prima". Così Matteo Renzi, rivolto al premier nel corso del suo intervento al Senato a proposito della legge di bilancio."Grande soddisfazione per il voto di oggi di Camera e Senato. E' un'importante conferma della coesione della maggioranza su un chiaro indirizzo europeista e del lavoro positivo svolto dal governo in Europa. Un mandato pieno che consente l'introduzione anticipata del common backstop e rafforza il ruolo e le ragioni dell'Italia per il completamento dell'Unione bancaria e la riforma dell'Unione economica e monetaria". E' quanto dichiara il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in una nota."L'approvazione da parte delle due Camere della posizione a sostegno del MES è una buona notizia. Quella riforma è figlia anche degli sforzi e dell'impegno del Governo Italiano per migliorare una opportunità di credito che il PD continua a vedere utile per l'Italia. Ora per andare avanti è importante trovare soluzioni, soprattutto da parte del governo, ai tanti nodi aperti nella maggioranza". Lo ha dichiarato il segretario del Pd Nicola Zingaretti.Nove senatori M5S non hanno partecipato al voto sulla risoluzione di maggioranza mentre due (Mattia Crucioli e Bianca Laura Granato) sono stati, nel Movimento, i voti contrari. Dei nove assenti in 4 erano "giustificati" secondo quanto spiegato nel pomeriggio da fonti parlamentari M5S. A questi vanno aggiunti Nicola Morra, Laura Angrisani, Rosa Abate, Margherita Corrado, Fabrizio Trentacoste.