Facebook presenta "Metaverse" e assumerà 10mila persone in Europa Verso il lancio una nuova piattaforma rivoluzionaria per connettere le persone on line

Condividi

Facebook ha annunciato che prevede di assumere 10.000 lavoratori nell'Unione europea nei prossimi cinque anni per sviluppare una nuova piattaforma informatica. La società ha dichiarato in un post sul blog domenica che lavoratori altamente qualificati aiuteranno a costruire 'Metaverse', una nozione futuristica per connettere le persone online che comprende la realtà aumentata e quella virtuale. I dirigenti di Facebook hanno pubblicizzato 'Metaverse' come la prossima grande innovazione dopo l'Internet mobile mentre sono alle prese anche con altri problemi come la repressione dell'antitrust, la testimonianza di un ex dipendente che ha denunciato le irregolarità e le preoccupazioni su come l'azienda gestisca la disinformazione politica e relativa ai vaccini sulla sua piattaforma."L'Europa è estremamente importante per Facebook, questi posti di lavoro sono parte del nostro continuo investimento nella regione e un voto di fiducia nella forza dell'industria tecnologica europea e nel potenziale del talento tecnologico europeo, anche qui in Italia. Facebook è all'inizio di un percorso entusiasmante per contribuire a costruire la piattaforma informatica del futuro, e saranno i talenti europei a plasmarla fin dall'inizio": lo dichiara Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia.