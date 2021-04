Week end di festa Tempo instabile a Pasqua da Nord a Sud. Centro e Sardegna 'salvi' a Pasquetta

Condividi

Il campo di alta pressione presente sull'Italia si indebolisce per il transito di due sistemi nuvolosi, uno proveniente dall'Europa nord orientale associato ad aria fresca, l'altro dal Mediterraneo occidentale con correnti più temperate e umide; tutto ciò determina una moderata instabilità sulle regioni centro-meridionali e su parte del nord ovest.

Pasqua

Nord - nuvolosità irregolare fino la tarda mattina/metà giornata e in successivo diradamento su Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, con locali piovaschi nella notte su colline e rilievi del Piemonte occidentale; sereno o poco nuvoloso sul resto del nord salvo locali addensamenti fino la tarda mattina.

Centro e Sardegna - nuvolosità variabile a tratti intensa sulla Sardegna con isolati rovesci e temporali associati sui settori orientali e meridionali, in miglioramento da meta' giornata su quello est e dal tardo pomeriggio anche su quello meridionale; residue piogge o temporali nella notte su Lazio ed Abruzzo, in rapido miglioramento durante la mattina con schiarite sempre maggiori; ampio e prevalente soleggiamento sulle restanti regioni. In serata nubi basse in aumento sul Lazio.

Sud e Sicilia - poco o parzialmente nuvoloso su Sicilia e Calabria centro-meridionale, con nubi in aumento mattutino e cui nel pomeriggio potranno essere associati occasionali e brevi rovesci o temporali sui rilievi calabresi e della Sicilia orientale; molte nubi inizialmente sul resto del sud, con isolate piogge o temporali sul Salento fino metà giornata mentre fino la prima mattina locali precipitazioni saranno possibili anche sul resto della Puglia, sulla Basilicata e sulla Calabria settentrionale in un contesto di generale miglioramento con schiarite sempre più ampie durante il pomeriggio.

Temperature - minime stazionarie su Sicilia orientale, Campania occidentale e settori sud di Sardegna e Lazio, in generale calo sul resto d'Italia specie su regioni nord-orientali, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e nord Puglia; massime stazionarie su Alto Adige, coste marchigiane e ovest Sardegna, in generale calo sul resto d'Italia e meno marcato al nord.

Venti - moderati settentrionali su isole maggiori e centro-sud peninsulare, con ulteriori rinforzi specie sulle aree costiere adriatiche, su quelle joniche peninsulari e sulla Sardegna settentrionale; deboli orientali al nord con residui rinforzi fino meta' giornata sulle coste dell'alto Adriatico.

Mari - molto mossi Adriatico, Jonio, Tirreno e mare di Sardegna, con moto ondoso in lenta diminuzione sull'Adriatico e sul mare di Sardegna; mossi stretto di Sicilia, canale di Sardegna e mar Ligure, quest'ultimo localmente molto mosso fino metà giornata, e tendenti a molto mossi stretto di Sicilia e canale di Sardegna.

Pasquetta soleggiata al Centro a in Sardegna, male al Nord e al Sud

Nord - mattinata che vedrà nubi basse in deciso aumento sulla Liguria e velature in transito sul resto del nord. Dal tardo pomeriggio/sera nuvolosità sempre più consistente sul settore alpino e prealpino. Deboli piovaschi in serata sulla Liguria orientale e precipitazioni sparse sulle aree alpine più settentrionali, con quota neve inizialmente intorno 1800 metri e in deciso calo notturno.

Centro e Sardegna - cielo pressoche' sereno, salvo nubi basse anche estese fino la tarda mattina e in successivo rapido dissolvimento su Lazio e Umbria e qualche addensamento piu' consistente durante le ore centrali sulla Sardegna. Velature in transito da nord sulle regioni peninsulari nel pomeriggio/sera e con nubi basse in aumento dalla tarda sera/prima nottata su Toscana, Umbria e Lazio.

Sud e Sicilia - molto nuvoloso su Sicilia e Calabria, con isolate piogge o temporali al mattino sulla Sicilia occidentale mentre nel pomeriggio la possibilita' di fenomeni isolati interessera' gran parte dell'isola mentre risultera' scarsa o nulla sulla Calabria; ampio prevalente soleggiamento sul resto del sud.

Temperature - minime in calo su isole maggiori, centro-sud peninsulare, pianure e rilievi collinari di Lombardia e Piemonte, pianure e coste di Veneto ed Emilia-Romagna, stazionarie su Liguria, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e nord Veneto, in lieve aumento su Trentino-Alto Adige e appennino emiliano-romagnolo; massime in calo su Sicilia, Calabria, ovest Sardegna, nord Lazio, coste toscane e centro-est Liguria, stazionarie sul Friuli-Venezia Giulia, in generale aumento sul resto d'Italia.

Venti - moderati settentrionali in attenuazione al sud e sulla Sicilia, deboli variabili sul resto del Paese salvo residui rinforzi al mattino su Sardegna e centro peninsulare. Tra pomeriggio e sera ventilazione che diventera' moderata occidentale sulla Sardegna, da debole a moderata meridionale su Liguria, Emilia-Romagna e regioni centrali peninsulari.

Mari - poco mossi alto Adriatico e mar Ligure con moto ondoso in aumento; molto mossi lo Jonio, lo stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale e il canale di Sardegna, con moto ondoso in lenta diminuzione; mossi i rimanenti mari, con moto ondoso in diminuzione su basso Adriatico e in aumento, per fine giornata, su mare di Sardegna e Tirreno centro-settentrionale.