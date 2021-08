Previsioni meteo Caldo ai massimi a Ferragosto, ma da lunedì il calo Oggi e domani sedici le città da "bollino rosso" secondo il Ministero della Salute. Gli esperti: da inizio settimana cominceranno i primi temporali al Nord Italia

Quello di Ferragosto sarà il fine settimana più rovente dell'estate. La conferma arriva dall'aggiornamento del bollettino delle ondate di caldo delsecondo cui sia oggi, sabato 14 agosto, sia domenica le città in cui scatterà l'allerta di "livello 3", il più elevato cioè da "bollino rosso", saranno sedici: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.L'allerta più moderata di "livello 2" ("arancione") riguarderà invece quattro città: Milano, Torino, Venezia e Verona. Ancora molto elevate le temperature, quelle percepite toccheranno picchi di 39 gradi a Firenze e Frosinone e 38 a Bologna, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Verona e Viterbo; domenica picchi di 39 a Latina e Napoli e 38 a Bologna, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma e Verona.E continuano anche gli incendi. La maggior parte degli Sos sono giunti da Calabria e Campania, mentre in Sardegna si contano ancora i danni.Secondo il team di esperti del sitooltre a sabato 14 anche la domenica di Ferragosto sarà bollente, soleggiata e anche afosa. Soltanto alcuni temporali refrigeranti potranno interessare l'arco alpino centro-orientale, specie a ridosso dei confini.Il caldo si sentirà un po' ovunque; 37-39 gradi sono previsti a Firenze, Roma, Bologna, Pavia, Mantova, Verona, Rovigo, Macerata, Caserta, Taranto e su tante altre città.Ma già dala situazione cambierà. Il flusso più fresco Nordeuropeo comincerà a scendere di latitudine sgretolando lentamente la cupola anticiclonica africana. I primi temporali non tarderanno a colpire gran parte delle Alpi, quindi delle Prealpi e localmente pure le alte pianure lombarde e venete. Si avvertirà un primo calo termico.Per domenica 15 previsto al nord sole, caldo e afa. Alcuni temporali sui confini alpini centro-orientali. Al centro soleggiato e molto caldo. Al sud sole e caldo. Da lunedì 16 al nord temporali sulle Alpi del Triveneto, in tarda serata pure in pianura, al centro soleggiato, meno caldo e al sud bel tempo e caldo. Da martedì temporali sulla fascia adriatica. Calo termico al Centro-Nord.Datemporali a macchia di leopardo, e piuttosto intensi, colpiranno il Nordest e le Marche, al loro seguito il vento di Maestrale farà calare le temperature anche di 10-12 gradi rispetto a questi giorni, specie al Centro-Nord.Un più globale refrigerio dal caldo lo si avrà daquando anche al Sud i valori termici massimi saliranno soltanto di pochi gradi sopra i 30 diminuiti grazie al soffiare del Maestrale.