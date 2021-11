Meteo Nuovo ciclone da domani porta maltempo fino al weekend Allerta della Protezione Civile in 6 regioni. Acqua alta a Venezia, stamattina 96 cm. Tempesta di vento a Capri

Allerta arancione per il maltempo oggi in Veneto. Gialla in altre cinque regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Mentre per oggi è attesa una breve tregua dalle piogge, per domani si prevede l'arrivo sull'Italia di un nuovo ciclone con temporali e freddo che durerà fino al prossimo fine settimana, interessando principalmente il Centronord e nel weekend ancora le regioni centrali e il Sud.E' in arrivo "il vero autunno sull'Italia", spiegano i meteorologi di iLmeteo.it e "e dovremo fare i conti con piogge, temporali e nevicate anche copiose lungo i settori alpini". Il tempo, in particolare, tenderà a peggiorare vistosamente dalla Sardegna verso la Toscana e il Lazio, dove sono attesi locali nubifragi, per poi interessare il Nord con precipitazioni via via più diffuse e abbondanti. Lungo i settori alpini e prealpini, precisa il meteorologo, tornerà copiosa la neve, con i fiocchi che potranno cadere fin sotto i 1.500 metri a ridosso dei confini alpini. "Il ciclone però non abbandonerà tanto facilmente il nostro Paese: dopo un giovedì fortemente instabile al mattino, specie al Nord e sul Centro tirrenico, da venerdì il tempo peggiorerà nuovamente sulla Sardegna, con locali nubifragi, che interesseranno in seguito le regioni centrali peninsulari e il Sud nel corso del weekend".L'acqua alta persiste a Venezia, stamattina alle 9 si è registrata una massima di 96 cm sul medio mare che ha portato all'allagamento del 5% del centro storico e piazza San Marco punto più basso della città. In serata si attende una punta di 115 cm verso le 21.20. Le barriere del Mose potrebbero essere sollevate nuovamente intorno alle 18. Marea prevista fino al venerdì.Si è abbattuta su Capri, per l'intera notte una forte tempesta di vento proveniente da sud ovest e raggiungendo i 25 nodi. Questa mattina ha tenuto fermi in banchina aliscafi, jet e mezzi veloci, annullando tutti i collegamenti previsti per la mattinata. Ha invece rispettato tutte le corse la compagnia di navigazione Caremar sia da Napoli che da Sorrento.Per condizioni meteo avverse, oggi non verranno effettuate le corse Laziomar unita' veloci Formia-Ponza delle 14.30 e Formia-Ventotene delle 15.30. Lo comunica Astral Infomobilita'.