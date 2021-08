Attese punte massime di 45 gradi Meteo, verso Ferragosto con caldo africano. Curcio: "Massima allerta per incendi" Nuova ondata di caldo afoso con alte temperature soprattutto al Sud e Isole. Il capo della Protezione civile raccomanda attenzione per il rischio di incendi boschivi

Condividi

La rimonta dell'verso l'Italia centro-meridionale innescherà la quarta intensa ondata di calore della stagione: se le attuali proiezioni a lunga scadenza venissero confermate, potrebbe risultare la più rilevante dall'inizio dell'estate per durata, estensione geografica e picchi massimi di temperatura previsti.Secondo i meteorologi, sole e caldo afoso ci accompagneranno almeno. Le località più pesantemente coinvolte dalla forte fiammata africana saranno, ancora una volta, le regioni deldove, tra lunedì e mercoledì, si potrebbero raggiungere punte estreme. Anche al Nord, dove per la nuova settimana si preannuncia una fase di maggiore stabilità atmosferica, il caldo e l'afa sembrano destinati ad intensificarsi a partire da metà settimana, con temperature che dovrebbero diffusamente toccare o superare i 35 gradi nelle aree interne di pianura.Le previsioni meteo dei prossimi giorni fanno sì che lo stesso Capo Dipartimento, Fabrizio Curcio, lanci l'allarme incendi: "Il nostro Paese sarà interessato da temperature molto elevate, condizione che faciliterà la propagazione disu tutto il territorio. Le temperature subiranno un aumento su tutto il Centro-Sud, raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 agosto. In queste due giornate le località interne della Sicilia e della Sardegna registreranno valori prossimi ai" e dunque è fondamentale tenere comportamenti corretti eogni piccolo focolaio, è l'appello di Curcio.La Protezione civile dellaha già lanciato l'allerta: da lunedì 9 e fino almeno a venerdì 13 agosto nell'isola si prevedono temperature massime diffusamente oltre i 37°c, e localmente ben oltre i 40°C, con temperature minime notturne diffusamente oltre i 24°C, con locali picchi oltre i 30°C.