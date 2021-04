Il tempo Meteo. Pasqua fresca e ventosa, residua variabilità al Sud e piogge in Sardegna Pasquetta sarà caratterizzata dal sole e dalle nubi

di Tiziana Di Giovannandrea Il servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare informa sulla situazione meteo in Italia in queste giornate di festività. Alpresenti addensamenti sparsi sulle aree alpine e prealpine fra Lombardia e Piemonte e sulla Liguria con qualche residuo rovescio in miglioramento nel corso del giorno; sereno o poco nuvoloso sulle restanti aree.: la nuvolosità è variabile ma intensa sulla Sardegna. La Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo per temporali e piogge fino al tardo pomeriggio di oggi sull'isola, in particolare sui settori orientali e meridionali, invitando la popolazione ad uscire di casa solo in caso di estrema necessità. Miglioramento nel corso della serata. Previsti nel Lazio ed Abruzzo temporanei annuvolamenti. In particolare si formeranno su aree interne e basso Lazio con possibili brevi rovesci mentre in serata le nubi si estenderanno al resto del Lazio; ampie schiarite sulle restanti regioni centrali.: parzialmente nuvoloso su Sicilia e Calabria Centro-meridionale con nubi in aumento associate, a qualche occasionale, breve rovescio o temporale sui rilievi calabri e della Sicilia Nord orientale. Nelle restanti regioni di Puglia, Campania, Basilicata si prevede per le prossime ore un generale miglioramento e schiarite sempre più ampie.Per quanto riguarda lele minime sono in generale diminuzione, più decisa su Emilia Romagna, Nord Est e aree adriatiche in generale; le massime stazionarie su Alto Adige, coste marchigiane e ovest Sardegna, in generale calo sul resto d'Italia, meno marcato al Nord. I: moderati settentrionali su isole maggiori e Centro-Sud peninsulare, con ulteriori rinforzi specie sulle aree costiere adriatiche, su quelle ioniche peninsulari e sulla Sardegna settentrionale; deboli orientali al Nord con residui rinforzi fino metà giornata sulle coste dell'alto Adriatico.: molto mossi Adriatico, Ionio, Tirreno e mare di Sardegna, con moto ondoso in lenta diminuzione nell'Adriatico e nel mare di Sardegna; mossi Stretto di Sicilia, canale di Sardegna e mar Ligure, quest'ultimo localmente molto mosso, tendenti a molto mossi Stretto di Sicilia e canale di Sardegna.Per la giornata diil, dalla mattinata vedrà nubi basse in deciso aumento sulla Liguria e velature in transito sul resto del Nord. Dal tardo pomeriggio/sera nuvolosità sempre più consistente sul settore alpino e prealpino. Deboli piovaschi in serata sulla Liguria orientale e precipitazioni sparse sulle aree alpine più settentrionali, con quota neve inizialmente intorno 1800 metri e in deciso calo notturno.: cielo pressoché sereno, salvo nubi basse anche estese fino a tarda mattina e in successivo rapido dissolvimento su Lazio e Umbria e qualche addensamento più consistente durante le ore centrali sulla Sardegna. Velature in transito da Nord sulle regioni peninsulari durante il pomeriggio e la sera con nubi basse in aumento dalla tarda sera su Toscana, Umbria e Lazio.: molto nuvoloso su Sicilia e Calabria, con isolate piogge o temporali al mattino sulla Sicilia occidentale mentre nel pomeriggio possibilità di fenomeni isolati interesserà gran parte dell'isola, mentre risulterà scarsa o nulla sulla Calabria; ampio prevalente soleggiamento sul resto del Sud.Lenella giornata di Pasquetta vedono le minime in calo su isole maggiori, Centro-Sud peninsulare, pianure e rilievi collinari di Lombardia e Piemonte, pianure e coste di Veneto ed Emilia-Romagna, stazionarie su Liguria, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Nord Veneto, in lieve aumento su Trentino-Alto Adige e Appennino emiliano-romagnolo; massime in calo su Sicilia, Calabria, Ovest Sardegna, Nord Lazio, coste toscane e Centro-Est Liguria, stazionarie sul Friuli-Venezia Giulia, in generale aumento sul resto d'Italia.