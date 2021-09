16/mo Forum strategico di Bled Michel: "Il futuro dell'UE non può prescindere dai Balcani occidentali" "L'influenza europea sarà la più grande sfida nei prossimi anni e l'Afghanistan ci ha offerta una dimostrazione. Come polo economico e democratico l'Europa può essere contenta di una situazione dove non siamo capaci di assicurare e assistere l'evacuazione dei nostri cittadini e coloro che sono sotto minaccia perché ci hanno aiutati?", ha detto il presidente del Consiglio Europeo

Il futuro dell'Unione Europea non può prescindere dai Balcani occidentali. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel suo intervento in apertura del 16/mo Forum strategico di Bled, in Slovenia, dove sono presenti i principali leader dell'Europa centrale e sud-orientale, unitamente ai vertici Ue.Ai lavori della conferenza dedicata al futuro dell'Europa e che proseguirà domani, è previsto l'intervento fra gli altri del ministro degli esteri Luigi Di Maio e della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni."Dal mio punto di vista, non abbiamo bisogno di altri eventi politici per sviluppare autonomia e capacità di reagire. Non possiamo ignorare gli sviluppi strategici nel mondo, dobbiamo sviluppare una strategia autonoma perché vogliamo essere più forti e rafforzare le nostre alleanze", ha detto Michel."L'influenza europea sarà la più grande sfida nei prossimi anni e l'Afghanistan ci ha offerta una dimostrazione. Come polo economico e democratico l'Europa può essere contenta di una situazione dove non siamo capaci di assicurare e assistere l'evacuazione dei nostri cittadini e coloro che sono sotto minaccia perché ci hanno aiutati?", ha aggiunto il presidente del Consiglio Europeo.