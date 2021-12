Sicilia Migranti, con due nuovi sbarchi in 121 arrivati a Lampedusa Tra i migranti 11 minori

Due sbarchi, con un totale complesso di 121 migranti, si sono registrati a Lampedusa, in provincia di Agrigento.A soccorrere, al largo di Lampedusa, i barchini sono state le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola.Sulla prima carretta del mare, un barcone di 8 metri con motore fuoribordo, intercettata dagli uomini della Capitaneria di Porto a 5 miglia dall'isola, viaggiavano 58 migranti siriani, palestinesi, egiziani e algerini. Tra loro anche 3 donne e 4 minori. Tutti sono stati trasbordati e l'imbarcazione lasciata alla deriva.Per il secondo approdo, invece, al molo Favaloro è giunta una motovedetta della Guardia di Finanza con 63 persone a bordo, tra cui 7 minori -di nazionalità egiziana e 1 di nazionalità marocchina-, rintracciati nel pomeriggio a una ventina di miglia dalla più grande delle Pelagie. Anche per loro, come per i 25 giunti la scorsa notte, dopo un primo triage sanitario è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola, dove sono stati sottoposti a tampone per la diagnosi del Covid-19.Ieri sulla più grande delle Pelagie con due diversi approdi erano giunte 50 persone, tra cui 24 donne e 8 minori.