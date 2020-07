Emergenza migranti Lampedusa, 650 persone nell'hotspot: numero oltre il limite, proteste dei cittadini Le condizioni del mare favoriscono il flusso inarrestabile di migranti provenienti dal nord Africa verso le coste italiane. Sit-in di protesta a Lampedusa dove nel Cpa si trovano 650 persone, molto oltre il limite di capienza

Tunisini arrivati a Lampedusa

Non si arrestano gli sbarchi a. Altri due sono stati registrati la notte scorsa, quando sull'isola sono giunti 114 migranti. I due gruppi sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza dove si trovano altre 650 persone.I nuovi arrivi sono stati accolti dalla protesta di alcuni cittadini, che hanno tenuto un sit-in. Tra i manifestanti anche l'ex senatrice della Lega, Angela Maraventano. Ed, intanto, proseguono i trasferimenti per svuotare l'hotspot, al collasso. Ieri sera 520 migranti sono stati trasferiti in altre strutture,E altre due barche con a bordo rispettivamente 7 e 16 tunisini, sono arrivate direttamente al molo Madonnina di Lampedusa. A bloccare i migranti, subito dopo gli approdi autonomi, sono stati i militari della Guardia di finanza. Dopo i primi controlli sanitari le persone sono state accompagnate all'hotspot.Inle buone condizioni del mare stanno favorendo alcuni sbarchi. Tra ieri e oggi ne sono arrivati 33 e tra questi una donna e un bambino. Prima un barchino con 12 migranti a bordo bloccato dalla guardia di finanza ieri a Sant'Antioco nel Sulcis, poi durante la notte è arrivata anche una seconda imbarcazione con a bordo 8 persone, tra i quali la donna e il bimbo. L'imbarcazione è stata trainata fino in porto e i migranti sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir.Circa un'ora dopo un altro barchino con a bordo altre 7 migranti è approdato nella spiaggia di Porto Pino, nel comune di Sant'anna Arresi, sempre nel Sulcis. Sul posto si trovavano i Carabinieri e la Guardia di Finanza. I migranti sono stati poi trasferiti dalla polizia al centro di prima accoglienza. Altri 6 sono stati poi rintracciati a Sant'anna Arresi mentre si allontanavano a piedi. Dopo visite mediche e operazioni di identificazione sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, dove rimarranno in quarantena per l'emergenza covid.la prefettura comunica che gli attuali ospiti del Cara hanno eseguito lo screening sierologico o il tampone orofaringeo con risultato negativo. Non sono programmati arrivi in Puglia e già da domani il centro verrà alleggerito con il trasferimento di oltre 200 migranti.Intantocomunica di aver "allertato le autorità di una barca con 95 persone in pericolo 33 ore fa e non ci sono soccorsi in vista. Un mercantile sta monitorando la situazione senza assistere". scrive l'Ong su Twitter."Sbarchi triplicati rispetto all'anno scorso, con i clandestini che vengono recuperati perfino in prossimità delle acque maltesi, mentre Lampedusa è al collasso e centinaia di immigrati scappano dai centri di accoglienza col rischio di diffondere il Covid-19. Eppure, ormai da un anno nessun parlamentare della maggioranza organizza gite per incontrare i finti profughi: ora Pd e Iv preferiscono divertirsi in motoscafo al largo di Ischia. Altro che cancellare i Decreti sicurezza: questo governo mette in pericolo l'Italia". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.