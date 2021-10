Caminando Fronteras Migranti, ong: 57 morti e dispersi su rotta per le Canarie L'attivista Helena Maleno: tra loro 12 minori

Almeno 57 persone risultano morte o disperse dopo il naufragio di un barcone sulla rotta tra l'Africa nord-occidentale e le Canarie.Lo denuncia con un messaggio sui social Helena Maleno, attivista di Caminando Fronteras, una ong specializzata in assistenza a famiglie di migranti e interventi in loro favore in quella zona.Secondo Maleno, i morti o dispersi sarebbero 28 donne, 17 uomini e 12 bambini.