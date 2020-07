Capienza massima un centinaio di persone, ma erano in 520 Migranti in fuga. Caltanissetta ieri, oggi Porto Empedocle: in 100 via dal centro stracolmo

Il Cara di Caltanissetta

Fuga in massa di migranti dalla tensostruttura della Protezione civile, allestita nella banchina di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche dei fuggitivi. Nella tensostruttura, con una capienza massima di 100 persone, c'erano 520 migranti."Abbiamo oltre 500 migranti chiusi in una tensostruttura senza finestre. E' un forno lì dentro, rischiano il soffocamento. Qui deve intervenire il governo, ho fatto appello a tutti, anche alla Commissione europea". Lo ha detto Ida Carmina, sindaca di Porto Empedocle, su Radio Cusano Campus. "Noi siamo un paese senza contagi, però con questa situazione siamo ogni giorno agli onori delle cronache e questo crea un problema di immagine dal punto di vista turistico". La sindaca spiega poi che "che c'era sovraccarico a Lampedusa, hanno allocato qui 508 migranti in una tensostruttura vicino al porto che ne può contenere sì e no 100. I sanitari dicono che non ci sono le condizioni igienico-sanitarie adeguate. Sono preoccupata".Sono stati rintracciati e riportati al Cara di Pian del Lago di Caltanissetta 120 migranti su un totale di 184 che si erano allontanati ieri dalla struttura. I migranti erano obbligati a rispettare la quarantena. La fuga di massa era cominciata intorno alle 18. Le forze dell'ordine hanno lavorato tutta la notte per rintracciarli e le ricerche continuano ancora. Ne mancano ancora una sessantina all'appello.Si è poi svolto un vertice in Prefettura a Caltanissetta per discutere della fuga al quale ha partecipato anche il sindaco Roberto Gambino: "Caltanissetta non è in grado di contenere queste persone, perché evidentemente non è idonea. Pretendo che non venga più nessuno a Caltanissetta e che il Cara venga svuotato da chi è in i quarantena. Ringraziamo le forze dell'ordine per aver rintracciato più di 100 migranti ma rimango dell'opinione che non possano stare qui".Oggi il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, affida a facebook un messaggio: "Avrete già letto dei 100 migranti scappati a Caltanissetta. Si aggiungono ai tunisini scappati a Pantelleria e a quelli evasi dall'hotspot di Pozzallo, i quali, a loro volta, si sommano a tutti gli altri. Nessuno dica che è responsabilità delle forze dell'ordine: fanno tutto quello che possono e siamo loro grati. È semplicemente sbagliato che si faccia finta di nulla da parte del governo di Roma e che si dica che tutto va bene. "Pretendo rispetto per la Sicilia, non può essere trattata come una colonia".Sono stati ritrovati altri quattro dei 23 migranti che nella serata del 18 luglio scorso si erano allontanati da un centro di accoglienza di Gualdo Cattaneo, dove erano sottoposti a regime di quarantena precauzionale. Due erano stati già rintracciati il giorno successivo nella zona di Bevagna, non lontano dal centro. Gli altri sono invece stati trovati fuori regione. Si tratta di tunisini, richiedenti asilo, tutti uomini. A Gualdo Cattaneo erano arrivati il giorno prima dell'allontanamento. Tutti, ha spiegato la prefettura di Perugia, sono negativi al Covid-19, secondo quanto accertato ad Agrigento, città da dove provenivano. Nel frattempo è stato chiuso il centro di accoglienza di Gualdo Cattaneo, gestito da una cooperativa. I sei tunisini complessivamente rintracciati fino ad ora e i due che non si sono mai allontanati sono stati trasferiti in altre strutture.