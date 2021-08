Appello di Cecilia Strada Canale di Sicilia, nave con 322 persone a bordo chiede porto sicuro

La #geobarents sta ancora aspettando un porto, con 322 sopravvissuti a bordo.



Hanno bisogno di scendere, al più presto! https://t.co/mfbIBbdvQs — Cecilia Strada (@cecilia_strada) August 22, 2021

Da giorni chiede un porto sicuro per approdare con 322 migranti a bordo.E' la nave Geobarents di Msf, che ha effettuato soccorsi in alcune operazioni nel Canale di Sicilia, e attualmente si trova a una trentina di miglia a sud del tratto di costa tra Licata e Sciacca.In un tweet postato poco fa, Cecilia Strada ha lanciato un appello alle autorità per concedere un approdo alla nave: "Hanno bisogno di scendere al più presto". Sull'imbarcazione ci sono molte donne e bambini, il più piccolo, da quanto si apprende, ha solo due settimane.