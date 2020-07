Sbarchi anche in Sardegna Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa. Nella notte 130 nuovi arrivati Resta critica la situazione sull'isola. Nel centro d'accoglienza 870 persone. Alarm Phone: barca in fuga dalla Libia

Proseguono i trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa da giorni al collasso mentre intanto non si arrestano gli sbarchi di migranti sull'isola. Tre imbarcazioni, con a bordo complessivamente circa 130 migranti, sono state soccorse la notte scorsa dalle motovedette della Guardia costiera al largo di Lampedusa. Altriette barchini, con un totale di 45 tunisini, sono stati intercettati e bloccati dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia costiera. in mattinata. Tre delle piccole imbarcazioni sono riuscite ad arrivare direttamente sulla terraferma di Lampedusa. Tutti i migranti sono stati portati all'hotspot.Gli stranieri, tra cui donne e bambini, sono stati trasferiti nel centro di accoglienza che può contenere 95 persone e che al momento ospita circa 870 migranti. E proprio per alleggerire l'hotspot, proseguono i trasferimenti disposti dalla prefettura di Agrigento, che opera in stretto contatto con il Viminale.Lunedì - giornata caldissima anche a seguito della fuga di massa dal centro di Porto Empedocle - il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese aveva annunciato il trasferimento dalla Sicilia di 520 migranti.Intanto, Alarm Phone annuncia via Twitter: "Da stanotte siamo in contatto con una barca in pericolo in fuga dalla Libia. A bordo 17 persone di cui 3 bambini. La comunicazione è difficile e si è interrotta alle 7. Le persone nel panico non hanno potuto darci coordinate corrette. Le autorità sono informate e devono attivarsi per le ricerche".Non si arrestano anche gli sbarchi di migranti dall'Algeria sulle coste sud-occidentali della Sardegna, dove dalle 19 di lunedì alle 8.30 di martedì Guardia di finanza e carabinieri hanno intercettato intutto 49 persone, fra le quali una donna, due adolescenti e due sedicenti tunisini.