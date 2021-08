Ancora una tragedia Migranti, Ong: 7 bambini tra i 29 morti di in naufragio alle Canarie Sono 26 i superstiti. Morta anche una donna incinta

Nell'ultima tragedia confermata dalle autorità spagnole sulla rotta migratoria tra l'Africa occidentale e le isole Canarie sono morte 29 persone, tra cui 7 bambini, delle 55 che avevano iniziato il viaggio. Lo sostiene l'ong Caminando Fronteras, specializzata in interventi in questa zona, dopo aver raccolto le testimonianze dei superstiti avvistati alla deriva lo scorso giovedì in alto mare e soccorsi nelle ore successive, e sulla base dei dati ufficiali.Secondo Helena Maleno, portavoce della ong, i migranti avevano trascorso in mare 12 giorni. A bordo dell'imbarcazione di fortuna su cui viaggiavano sono stati ritrovati quattro cadaveri. Come riportato poi dal servizio d'emergenza delle Canarie dopo l'approdo dei superstiti in porto, avvenuto sabato, una donna che era in vita quando sono arrivati i soccorsi è morta in seguito a un arresto cardiaco. Secondo l'agenzia di stampa Efe, la vittima era incinta.Sono almeno 289 i migranti sbarcati nelle isole Canarie da sabato: è il bilancio dell'ultimo weekend sulla rotta tra l'Africa nord-occidentale e l'arcipelago spagnolo, secondo i dati diffusi dal servizio di emergenza regionale e dall'agenzia di stampa Efe. Gli ultimi sbarchi sono avvenuti la notte scorsa a Gran Canaria. Alcune delle imbarcazioni arrivate nel weekend sono approdate senza interventi delle autorità, altre invece hanno avuto bisogno di soccorso in mare. Secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno spagnolo, risalenti allo scorso 15 agosto, quest'anno sono già sbarcate alle Canarie almeno 8.222 persone, il 144,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2020.