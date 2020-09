Migranti positivi al Covid Tra i 18 sbarcati a Pozzallo, due positivi. Sea Watch: iniziato trasbordo di 353 su nave quarantena Oggi vertice con Conte sui migranti con il governatore Musumeci e il sindaco di Lampedusa Martello. Cominciato il trasbordo dei 353 dalla Sea Watch alla nave Allegra

Condividi

Sono 18 le persone sbarcate a Pozzallo, due sono positivi al coronavirus. Erano a bordo della Asso 29, risultati positivi al covid-19. "Non dovranno essere ospitati nell'hotspot - afferma il sindaco Roberto Ammatuna - ma dovranno essere trasferiti ad altra sede".Intanto "è iniziato il trasbordo di 353 persone da Sea Watch 4 alla nave in cui effettueranno un periodo di quarantena al largo di Palermo sulla nave Allegra. Sono passate quasi 2 settimane dal nostro primo soccorso e le persone a bordo, fra cui donne e bambini, sono ormai stremate". Lo scrive la ong tedesca sul proprio profilo Twitter.La notte scorsa, nel porto del capoluogo siciliano, sono stati imbarcati sulla nave quarantena Allegra i 181 migranti che sono arrivati, con degli autobus, da Porto Empedocle, dove erano stati trasferiti da Lampedusa, e il personale della Croce Rossa Italiana. La Allegra è in rada a Palermo in attesa dell'arrivo della Sea Watch per il trasbordo dei 313 migranti, come già accaduto a maggio con le navi Alan Kurdi e Aita Mari, e poi è previsto che faccia rotta per Lampedusa.Sempre in Sicilia, a Lampedusa il clima è "sereno" nell'hotspot, ma vi sono "gravi problemi igienico-sanitari e di promiscuità" oltre che di "stress da sovraffollamento". Lo ha rilevato la task force regionale al suo terzo sopralluogo nelle strutture di accoglienza per migranti in Sicilia, dopo le visite a Pozzallo e a Ragusa.La speciale "commissione" è stata formata con decreto dell'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza - coordinata da Cristoforo Pomara e composta da 14 persone, tra docenti universitari e professionisti esperti del settore della sicurezza e della sanità.Sulla questione difficile del sovraffollamento nell'hotspot di Lampedusa che i vertici regionali vogliono sgomberare è intervenuto il governatore Nello Musumeci che a breve incontrerà a Roma il premier Conte insieme al sindaco di Lampedusa Totò Martello: "Adesso che si fa? - ha detto Musumeci - Si dice che è realtà virtuale? Purtroppo è la dimostrazione di quello che diciamo da tempo: i diritti umani vanno praticati, non predicati. Altrimenti è solo retorica. Retorica dell'accoglienza che tante volte diventa business dell'accoglienza. Io non sono disponibile a girarmi dall'altra parte. E della sicurezza sanitaria del territorio io sono e mi sento responsabile",La task force è stata affiancata nella visita dalle unità del dipartimento regionale della Protezione civile, guidate dal dirigente generale Salvo Cocina. "Il clima interno al Centro d'accoglienza è abbastanza sereno - ha affermato Cocina - ma chiaramente c'è un sovraffollamento causato dai mille ospiti. Sicuramente le condizioni di Pozzallo erano migliori. Lo stress da sovraffollamento è evidente, con tutte le conseguenze che si possono facilmente immaginare"."Abbiamo rilevato urgenze ed emergenze che trasformeremo subito in una relazione da inviare all'assessorato alla Salute per le valutazioni. Da un punto di vista tecnico - ha affermato il professore Pomara - abbiamo messo in essere la metodologia medico-legale. Quindi è stata eseguita l'indagine di sopralluogo per verificare le condizioni dei luoghi, lo stato delle cose e, ovviamente, il team multidisciplinare di cui disponiamo fornirà una valutazione di quelli che sono gli impatti più immediati, ponendo l'accento sulle urgenze e sulle emergenze sanitarie che riguardano la popolazione ospite".Il Viminale fa intanto sapere che invierà a largo della Sicilia altre due navi di grande capienza destinate alla quarantena dei migranti in arrivo.