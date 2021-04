Calcio ​Milan, Ibrahimović rinnova fino al 2022 "Se posso resto tutta la vita"

Nel momento più complicato della stagione, con una qualificazione in Champions League improvvisamente tornata in discussione, il Milan si aggrappa ancora una volta al suo totem Zlatan. Il connubio tra Ibrahimović e il Diavolo prosegue per un'altra stagione: l'asso svedese vestirà il rossonero fino a 40 anni. L'intesa tra i vertici del club di via Aldo Rossi e Mino Raiola è stata trovata da tempo, ma la società lombarda ha scelto il delicato day after post ko con il Sassuolo per annunciare la permanenza dell'ex stella di Psg e Manchester United. Anche un po' per ritrovare l'entusiasmo di un tempo e ridare energia a un ambiente provato dalle recenti difficoltà in campionato e dal flop Superlega.Il prolungamento di Zlatan è il primo tassello della squadra che verrà. Gli altri due rinnovi, di Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma, sono decisamente più spinosi e più in salita. Ma chissà se proprio il forte legame tra il bomber svedese e il club rossonero non possa indicare la via agli altri due compagni titubanti. "Mi sento molto felice, ho aspettato questo giorno, resterò un altro anno ed è quello che conta, la cosa più importante - ha raccontato Ibrahimović ai canali del club - Il Milan è casa mia, mi sento molto felice, sto molto bene per come mi fa sentire il club, per tutte le persone che ci lavorano, i colleghi, il mister, i tifosi che mi mancano tanto allo stadio. Se posso restare per tutta la vita resto". L'attaccante ha speso delle belle parole anche per Stefano Pioli. "Lavorare con lui è stato facile, ha una mentalità giusta - ha sottolineato - Ogni giorno ha questa energia che trasforma la squadra e che vuole il massimo".A questo punto Ibra, dopo aver messo nero su bianco sul contratto, spera di poter festeggiare il rinnovo con un gol. Con la Lazio, posticipo di lunedì prossimo, è una corsa contro il tempo. Ma la posta in palio - il match è cruciale nella volata Champions - e la caratura dell'avversario costringeranno il leader svedese a tentare l'ennesima magia della sua carriera. Che proseguirà ancora per un ultimo giro di valzer in rossonero.