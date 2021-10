Milano chiude positiva, le altre Borse contrastate

di Michela Coricelli E' stata una settimana sulle montagne russe per le Borse europee, tra cali e rimbalzi. Conclusione mista: listini contrastati in quest'ultima seduta. Milano ha guadagnato in giornata lo 0,23%, in settimana complessivamente l'1,67%. Londra positiva a +0,25%, mentre Francoforte termina a -0,29% e Parigi a -0,61%.Wall Street molto volatile e incerta, dopo i dati sull'occupazione a settembre. Il Dow Jones è piatto e il Nasdaq in calo.Il petrolio ha registrato una nuova fiammata: il greggio americano ha toccato per la prima volta dal 2014 gli 80 dollari al barile, per poi ritracciare a 79,7. La scarsa disponibilità di energia, e soprattutto i prezzi troppo alti per il gas naturale, spingono la richiesta di petrolio. In vista dell'inverno dunque le quotazioni salgono.