Amministrative 2021 Milano, Sala: "Sta maturando un evento quasi storico" Il sindaco verso la riconferma: il centrosinistra a Milano non ha mai vinto al primo turno

Condividi

"Credo che quello che sta maturando a Milano è qualcosa di importante, un evento quasi storico". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando in conferenza stampa i primi risultati elettorali che lo danno in vantaggio."I dati dicono che c'è astensionismo ma se questi numeri sono confermati vuol dire che rispetto al 2016 ho preso 40-50 mila voti in più". "Il risultato va ascritto anche ai risultati di questi ultimi cinque anni", aggiunge."Sono felicissimo, un mese fa non me lo sarei aspettato ma negli ultimi giorni andando in giro avevo capito che c'era la possibilità di fare questo grande risultato"."La mia promessa ai milanesi è essere sindaco di tutti, garantire che troverò le formule per far partecipare tutti, questo è il vero segreto di una città per uscire bene da questo momento difficile", ha aggiunto."Non si è astenuto chi crede in me e nell'idea di una città italiana ed europea che porta avanti un disegno preciso"."C'è una questione politica: il centrosinistra non è mai arrivato a vincere al primo turno a Milano dal 1993. E questo è un fatto estremamente importante. La lezione che ci consegna la partita di Milano è che la destra è forte, forte finché non la guardi da vicino. Quando la guardi da vicino, e in una grande città la vedi da vicino, scopri le sue debolezze". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che i dati danno in vantaggio rispetto allo sfidante Luca Bernardo, intervenendo al comitato elettorale."Salvini è il responsabile principale del risultato del centrodestra".