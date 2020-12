Mercati Milano in calo, euro in forte recupero sul dollaro

di Michela Coricelli La distanza sui vaccini tra l'Unione Europea e Londra si riflette anche sull'andamento delle borse, deboli ad eccezione della piazza britannica: Milano cede lo 0,58%, Francoforte lo 0,52%, Parigi piatta sul finale (+0,02%); al contrario Londra corre a +1,23%.A Piazza Affari in sofferenza i titoli bancari. Continuano le voci e le ipotesi sulla prossime tappe del risiko bancario. Il settore non è stato aiutato neppure dal nuovo calo dello spread a 113 punti base (rendimento del nostro decennale 0,62%).L'euro ai massimi da due anni e mezzo sul dollaro: il cambio contro il biglietto verde è 1,2090. La ragione dell'indebolimento del dollaro è il ritorno della propensione al rischio da parte degli investitori, che penalizza i beni rifugio per eccellenza come la moneta americana.