Milano in forte calo, il rimbalzo fallisce

di Michela Coricelli Avvio contrastato per Wall Street, con il Dow Jones in calo di quasi mezzo punto e il Nasdaq in rialzo dello 0,54%. Una reazione opposta ai dati dell'ultimo trimestre in cui il Pil americano fa un balzo in avanti del 33%, oltre le aspettative degli analisti. In Europa intanto le borse peggiorano. Il rimbalzo tanto atteso - dopo i tonfi di ieri - fallisce. Milano cede quasi un punto e mezzo ed è ancora maglia nera. Pesante anche Parigi a -1,22%, peggiorata dopo gli attentati. Giù di tre quarti di punto anche Londra e Francoforte. A Piazza Affari il titolo peggiore è Tenaris in calo di oltre cinque punti e mezzo. Le quotazioni del petrolio scendono in picchiata. Sul Ftse Mib si salva brillantemente Amplifon a +2%. Dopo le scelte della Bce - che lascia invariati i tassi a zero e "apre" a nuove misure di stimolo a dicembre - l'euro arretra e si scambia a 1,1691 contro il dollaro.