Milano Prima un incidente stradale, poi viene travolto da un'auto: muore un 24enne Gli amici l'avevano estratto dall'abitacolo e adagiato sulla carreggiata

Condividi

Un ragazzo di 24 anni, di Novara, ha perso la vita in un doppio incidente stradale, sulla tangenziale Ovest di Milano, all'altezza di Buccinasco.L'incidente è avvenuto intorno alle 6 di questa mattina, all'altezza dell'allacciamento della tangenziale ovest e l'autostrada A7.Da una prima ricostruzione, il 24enne era in compagnia di altri due amici quando l'auto sulla quale viaggiavano ha urtato un furgone, guidato da un ragazzo di 23 anni. A causa dell'urto, l'auto con a bordo i tre ragazzi è stata sbalzata tra i guardrail destro e sinistro della carreggiata.Quando l'auto si è fermata, due dei ragazzi sono usciti per soccorrere il loro amico. È in quel momento che è sopraggiunto un altro veicolo, guidato da un ragazzo di 26 anni, che li ha presi in pieno. Il 24enne è morto, mentre gli altri due sono stati portati in ospedale e non sono in pericolo di vita.Sono tuttora in corso gli accertamenti della polizia stradale sul luogo dell'incidente. Saranno le perizie disposte dalle autorità a stabilire se il 24enne è morto nel primo o nel secondo incidente.